До Миколаєва прибув перший від початку вторгнення РФ потяг
Вівторок, 15 листопада 2022, 08:51
"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відновила пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.
Джерело: кореспондент "Української правди"
Деталі: Вранці 15 листопада до Миколаєва прибув перший потяг із Києва.
Перші пасажири зійшли на перон обласного центру.
Їх зустрічали обіймами та усмішками.
Поїздом до Миколаєва прибула й допомога.
ВІДЕО ДНЯ
Вибиті вікна вокзалу в Миколаєві закладено мішками з піском.