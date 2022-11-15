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До Миколаєва прибув перший від початку вторгнення РФ потяг 

"Українська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 08:51
Перший поїзд прибув у Миколаїв, фото Дмитра Ларіна, УП

"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відновила пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.

Джерело: кореспондент "Української правди"

Деталі: Вранці 15 листопада до Миколаєва прибув перший потяг із Києва.

Перші пасажири зійшли на перон обласного центру.

 
Поїзд із Києва прибув до Миколаєва впершу за час великої війни
Фото Дмитра Ларіна, УП
 

Їх зустрічали обіймами та усмішками.

 
 

Поїздом до Миколаєва прибула й допомога.

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Вибиті вікна вокзалу в Миколаєві закладено мішками з піском.

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Теми: МиколаївзалізницяУкрзалізницятранспорт
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