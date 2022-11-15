В Николаев прибыл первый с начала вторжения РФ поезд
Вторник, 15 ноября 2022, 08:51
"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.
Источник: корреспондент "Украинской правды"
Детали: Утром 15 ноября в Николаев прибыл первый поезд из Киева.
Первые пассажиры сошли на перрон областного центра.
Их встречали объятиями и улыбками.
На поезде в Николаев прибыла и помощь.
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Выбитые окна вокзала в Николаеве заложены мешками с песком.