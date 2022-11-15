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В Николаев прибыл первый с начала вторжения РФ поезд

"Украинская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 08:51
Первый поезд прибыл в Николаев, фото Дмитрия Ларина, УП

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: Утром 15 ноября в Николаев прибыл первый поезд из Киева.

Первые пассажиры сошли на перрон областного центра.

 
Поезд из Киева прибыл в Николаев впервые за время большой войны
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП
 

Их встречали объятиями и улыбками.

 
 

На поезде в Николаев прибыла и помощь.

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Выбитые окна вокзала в Николаеве заложены мешками с песком.

Темы: Николаевжелезная дорогаУкрзализныцятранспорт
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