Лідер Китаю закликав до мирних переговорів з Україною, але не засудив вторгнення Росії

Китайський лідер Сі Цзіньпін підтвердив позицію Пекіна про необхідність проведення мирних переговорів для припинення війни в Україні під час саміту G20 на Балі.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

"Сі Цзіньпін наголосив, що позиція Китаю щодо української кризи зрозуміла й послідовна, він виступає за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори", - йдеться у звіті про двосторонню зустріч китайського лідера з президентом Франції Еммануелем Макроном, опублікованому державною телекомпанією CCTV.

При цьому Сі Цзіньпін знову не засудив військове вторгнення Росії.

Хоча Китай послідовно закликав до припинення військових дій в Україні, він відмовився засудити вторгнення Росії. Замість цього Пекін закликав визнати "законні інтереси безпеки всіх сторін", поклавши при цьому провину за конфлікт на США і НАТО.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН на спеціальній сесії ухвалила резолюцію, в якій міститься заклик до Росії відшкодувати збитки, завдані повномасштабною агресією.

При цьому Китай був серед 14 країн разом з Росією, які проголосували проти резолюції.

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Ще у вересні стало відомо, що Україна лобіює в ГА ООН ухвалення резолюції, яка стане основою для створення міжнародного механізму компенсації, який може призвести до арешту російських державних активів за кордоном на суму до $300 мільярдів.