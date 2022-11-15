Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидер Китая призвал к мирным переговорам с Украиной, но не осудил вторжение России

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 07:57
Лидер Китая призвал к мирным переговорам с Украиной, но не осудил вторжение России
Владимир Путин и Си Цзиньпин, фото Getty Images

Китайский лидер Си Цзиньпин подтвердил позицию Пекина о необходимости проведения мирных переговоров для прекращения войны в Украине во время саммита G20 на Бали.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

"Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису ясна и последовательна, он выступает за прекращение огня, прекращение войны и мирные переговоры", - говорится в отчете о двусторонней встрече китайского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, опубликованном государственной телекомпанией CCTV.

Реклама:

При этом Си Цзиньпин вновь не осудил военное вторжение России.

Хотя Китай последовательно призывал к прекращению военных действий в Украине, он отказался осудить вторжение России. Вместо этого Пекин призвал признать "законные интересы безопасности всех сторон", возложив при этом вину за конфликт на США и НАТО

Напомним, Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.

ВИДЕО ДНЯ

При этом Китай был среди 14 стран вместе с Россией, которые проголосовали против резолюции.

Темы: КитайУкраинаРосcияпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: