Лидер Китая призвал к мирным переговорам с Украиной, но не осудил вторжение России

Китайский лидер Си Цзиньпин подтвердил позицию Пекина о необходимости проведения мирных переговоров для прекращения войны в Украине во время саммита G20 на Бали.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

"Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису ясна и последовательна, он выступает за прекращение огня, прекращение войны и мирные переговоры", - говорится в отчете о двусторонней встрече китайского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, опубликованном государственной телекомпанией CCTV.

При этом Си Цзиньпин вновь не осудил военное вторжение России.

Хотя Китай последовательно призывал к прекращению военных действий в Украине, он отказался осудить вторжение России. Вместо этого Пекин призвал признать "законные интересы безопасности всех сторон", возложив при этом вину за конфликт на США и НАТО

Напомним, Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.

При этом Китай был среди 14 стран вместе с Россией, которые проголосовали против резолюции.