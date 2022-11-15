У Мелітополі пролунав вибух біля "лігва окупантів", постраждав колаборант – мер

В окупованому Мелітополі стався вибух у багатоповерхівці, через що важких травм зазнав колишній депутат ОПЗЖ, а нині колаборант Дмитро Трухін.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров, РИА Мелитополь

Пряма мова Федорова: "Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів. За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до 4-о поверху. Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські".

Деталі: Окупанти підтвердили вибух у багатоповерхівці на бульварі 30 років Перемоги.

За даними місцевих жителів, 24 ПТУ не постраждало, вбух був в одній із квартир сусіднього дому.

За даними "РІА Мелітополь", партизани "передали привіт" колаборанту Дімі (Коробку) Трухіну.

Оновлення: Ексдепутата Мелітопольської міської ради Дмитра Трухіна доставили до реанімаційного відділення міської лікарні. У нього діагностовано мінно-вибухову травму, закриту черепномозкову травму та численні осколкові поранення.

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Іван Федоров також підтвердив, що йдеться про Трухіна.

Пряма мова Федорова: "Мінус один з мелітопольських братів-колаборантів Трухіних. Вибух у Мелітополі – гучне завершення кар’єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під’їзду будинку. В надважкому стані колаборант доставлений в лікарню".

Деталі: За даними Федорова, Дмитро Трухін – давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Євгена Балицького й Галини Данильченко.

Він був депутатом Мелітопольської міської ради 3-х скликань, в тому числі від Компартії та ОПЗЖ. Брав участь у незаконних "підвальних" сесіях міськради.

При колишній владі Дмитро Трухін був директором КП "Комунальна власність". "Встиг роздерибанити комунальне майно, тому з приходом нашої команди був вигнаний з посади", – заявив Федоров.

З початку повномасштабної війни в Україні Трухін став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Повернувся до КП "Комунальна власність" і курував незаконний розподіл землі та майна. Допомагав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму.