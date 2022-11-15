В Мелитополе раздался взрыв возле "логова оккупантов", пострадал коллаборант – мэр

В оккупированном Мелитополе произошел взрыв многоэтажке, из-за чего тяжелые травмы получил бывший депутат ОПЗЖ, а ныне коллаборант Дмитрий Трухин.

Источник: городской глава Мелитополя Иван Федоров, РИА Мелитополь

Прямая речь Федорова: "Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, около 24 училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов. По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4-го этажа. Туда сразу же поехали скорые, пожарные и рашистские полицейские".

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Детали: Оккупанты подтвердили взрыв в многоэтажке на бульваре 30 лет Победы.

По данным местных жителей, 24 ПТУ не пострадало, взрыв был в одной из квартир соседнего дома.

По данным "РИА Мелитополь", партизаны "передали привет" коллаборанту Диме (Коробку) Трухину.

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Обновление: Экс-депутат Мелитопольского городского совета Дмитрий Трухин доставлен в реанимационное отделение городской больницы. У него диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черпено-мозговая травма и многочисленные осколочные ранения.

Иван Федоров также подтвердил, что речь идет о Трухине.

Прямая речь Федорова: "Минус один из мелитопольских братьев-коллаборантов Трухиных. Взрыв в Мелитополе – громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо у подъезда дома. В тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу".

Детали: По данным Федорова, Дмитрий Трухин – давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Евгения Балицкого и Галины Данильченко.

Он являлся депутатом Мелитопольского городского совета 3-х созывов, в том числе от Компартии и ОПЗЖ. Участвовал в незаконных "подвальных" сессиях горсовета.

При прежней власти Дмитрий Трухин являлся директором КП "Коммунальная собственность". "Успел раздерибанить коммунальное имущество, поэтому с приходом нашей команды был выгнан с должности", – заявил Федоров.

С начала полномасштабной войны в Украине Трухин стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Вернулся в КП "Коммунальная собственность" и курировал незаконное распределение земли и имущества. Помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума.