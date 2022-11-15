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Пентагон: Росіяни не збираються залишати решту окупованої України, будуть важкі бої

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 09:40
Фронт, фото Генштабу ЗСУ

Звільнення Херсона стало значним досягненням для України, але росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій, і за них триватимуть важкі бої.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив високопоставлений представник Пентагону.

"Хоча ми продовжуємо спостереження, за нашими оцінками, російські війська перемістилися на східний берег річки і встановили свої оборонні лінії, поступившись у такий спосіб українцям значною частиною території, включно з містом Херсон", - сказав він.

За словами чиновника, українські сили продовжують закріплювати досягнуті успіхи і зараз зайняті розчищенням перешкод і мін, залишених росіянами. Українці також оцінюють збитки, завдані російськими окупантами перед їхнім відходом; за словами чиновника, є підстави вважати, що росіяни завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі Херсона, зокрема водопостачанню та іншим комунальним системам.

"Росіяни, схоже, не збираються залишати іншу частину окупованої України, і там, безсумнівно, ще чекають важкі бої. Але звільнення міста Херсона - це значне досягнення і свідчення стійкості, рішучості та наполегливості українського народу і його збройних сил у боротьбі за захист своєї країни", - сказав він.

У Пентагоні вважають, що з наближенням зими можливо, що бойові дії в Україні можуть сповільнитися. Однак, за словами чиновника, не прогнозується уповільнення темпів зростання підтримки з боку США, оскільки ця підтримка залежить не від погоди, а від того, чого, за словами українців, вони потребують.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відступ Росії з Херсона знаменує чергову стратегічну невдачу Москви.

ВІДЕО ДНЯ

Посол ЄС Матті Маасікас прокоментував вхід ЗСУ до Херсона словами про те, що з Україною в Херсон повертається Європа.

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Теми: війнаРосіяУкраїнаСША
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