Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон: Росіяни не збираються залишати решту окупованої України, будуть важкі бої

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 08:40
Пентагон: Росіяни не збираються залишати решту окупованої України, будуть важкі бої
Фронт, фото Генштабу ЗСУ

Звільнення Херсона стало значним досягненням для України, але росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій, і за них триватимуть важкі бої.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив високопоставлений представник Пентагону.

"Хоча ми продовжуємо спостереження, за нашими оцінками, російські війська перемістилися на східний берег річки і встановили свої оборонні лінії, поступившись у такий спосіб українцям значною частиною території, включно з містом Херсон", - сказав він.

Реклама:

За словами чиновника, українські сили продовжують закріплювати досягнуті успіхи і зараз зайняті розчищенням перешкод і мін, залишених росіянами. Українці також оцінюють збитки, завдані російськими окупантами перед їхнім відходом; за словами чиновника, є підстави вважати, що росіяни завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі Херсона, зокрема водопостачанню та іншим комунальним системам.

"Росіяни, схоже, не збираються залишати іншу частину окупованої України, і там, безсумнівно, ще чекають важкі бої. Але звільнення міста Херсона - це значне досягнення і свідчення стійкості, рішучості та наполегливості українського народу і його збройних сил у боротьбі за захист своєї країни", - сказав він.

У Пентагоні вважають, що з наближенням зими можливо, що бойові дії в Україні можуть сповільнитися. Однак, за словами чиновника, не прогнозується уповільнення темпів зростання підтримки з боку США, оскільки ця підтримка залежить не від погоди, а від того, чого, за словами українців, вони потребують.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відступ Росії з Херсона знаменує чергову стратегічну невдачу Москви.

Посол ЄС Матті Маасікас прокоментував вхід ЗСУ до Херсона словами про те, що з Україною в Херсон повертається Європа.

Теми: війнаРосіяУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
війна
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: