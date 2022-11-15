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Пентагон: Россияне не собираются покидать остальную часть оккупированной Украины

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 09:40
Фронт, фото Генштаба ВСУ

Освобождение Херсона стало значительным достижением для Украины, но россияне, похоже, не собираются покидать остальные оккупированные территории и за них предстоят тяжелые бои.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Хотя мы продолжаем наблюдение, по нашим оценкам, российские войска переместились на восточный берег реки и установили свои оборонительные линии, уступив таким образом украинцам значительную часть территории, включая ваш город Херсон", - сказал он.

По словам чиновника, украинские силы продолжают закреплять достигнутые успехи и сейчас заняты расчисткой препятствий и мин, оставленных россиянами. Украинцы также оценивают ущерб, нанесенный российскими оккупантами перед их уходом; по словам чиновника, есть основания полагать, что россияне нанесли значительный ущерб гражданской инфраструктуре Херсона, включая водоснабжение и другие коммунальные системы.

"Русские, похоже, не собираются покидать остальную часть оккупированной Украины, и там, несомненно, еще предстоят тяжелые бои. Но освобождение города Херсона - это значительное достижение и свидетельство стойкости, решимости и упорства украинского народа и его вооруженных сил в борьбе за защиту своей страны", - сказал он.

В Пентагоне считают, что с приближением зимы возможно, что боевые действия в Украине могут замедлиться. Однако, по словам чиновника, не прогнозируется замедление темпов роста поддержки со стороны США, поскольку эта поддержка зависит не от погоды, а от того, в чем, по словам украинцев, они нуждаются.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отступление России из Херсона знаменует очередную стратегическую неудачу Москвы.

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Посол ЕС Матти Маасикас прокомментировал вход ВСУ в Херсон словами о том, что с Украиной в Херсон возвращается Европа.

Темы: войнаРосcияУкраинаСША
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