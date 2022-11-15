G20 все ж планує спільну заяву із засудженням російської агресії – ЗМІ

Група двадцяти за підсумками саміту все ж планує видати спільну заяву, у якій згадають осуд російської агресії – але не спільний.

Про це повідомляє AFP, за якими новину опублікували інші західні ЗМІ, пише "Європейська правда".

Співрозмовник із США повідомив журналістам на умовах анонімності, що спільна заява все ж готується і що у ній буде у тому числі осуд російської агресії.

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"Думаю, ви побачите, що більшість членів G20 чітко засуджують війну РФ в Україні, що вони вважають її першоджерелом велетенських економічних та гуманітарних проблем у світі", – зазначив він.

Посадовець не уточнив, скільки країн із "двадцятки" приєднаються до засудження та як планують оформити неодностайний осуд російської агресії в рамках заяви, якщо вона є спільною – оскільки РФ також серед країн-учасниць.

Раніше схожу інформацію отримало німецьке агентство dpa - за даними від їхнього джерела, Росія готова погодитися з тим, що до підсумкової декларації саміту G20 буде включено пасаж із засудженням війни проти України.

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Нагадаємо, на саміті дистанційно виступив і президент України Володимир Зеленський. У промові він кілька разів згадав групу як G19, "викреслюючи" з неї Росію, пояснив, чому для України неприйнятний умовний "Мінськ-3" та розповів, якими Україна бачить 10 кроків для завершення війни і вирішення створених нею проблем.

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.