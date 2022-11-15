Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

G20 все ж планує спільну заяву із засудженням російської агресії – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 09:42

Група двадцяти за підсумками саміту все ж планує видати спільну заяву, у якій згадають осуд російської агресії – але не спільний.

Про це повідомляє AFP, за якими новину опублікували інші західні ЗМІ, пише "Європейська правда".

Співрозмовник із США повідомив журналістам на умовах анонімності, що спільна заява все ж готується і що у ній буде у тому числі осуд російської агресії. 

"Думаю, ви побачите, що більшість членів G20 чітко засуджують війну РФ в Україні, що вони вважають її першоджерелом велетенських економічних та гуманітарних проблем у світі", – зазначив він.

Посадовець не уточнив, скільки країн із "двадцятки" приєднаються до засудження та як планують оформити неодностайний осуд російської агресії в рамках заяви, якщо вона є спільною – оскільки РФ також серед країн-учасниць. 

Раніше схожу інформацію отримало німецьке агентство dpa - за даними від їхнього джерела, Росія готова погодитися з тим, що до підсумкової декларації саміту G20 буде включено пасаж із засудженням війни проти України.

Нагадаємо, на саміті дистанційно виступив і президент України Володимир Зеленський. У промові він кілька разів згадав групу як G19, "викреслюючи" з неї Росію, пояснив, чому для України неприйнятний умовний "Мінськ-3" та розповів, якими Україна бачить 10 кроків для завершення війни і вирішення створених нею проблем. 

ВІДЕО ДНЯ

Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: G20війнаРосіяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Вибухи в Польщі: Дуда обговорив ситуацію зі Столтенбергом і Байденом, скликає Раду нацбезпеки

інфографікаСитуація критична: Жителів Київщини готують до тривалих відключень електроенергії

Білий дім просить Конгрес про $37,7 млрд на підтримку України

Зеленський про ракети у Польщі: Це удар по колективній безпеці, треба діяти

Зеленський про ракетну атаку РФ: Це ляпас G20

У США підтверджують, що російські ракети перетинали територію Польщі, двоє загиблих - АР

Усі новини...
G20
Зеленський на саміті звертався до G19, "викресливши" з групи Росію
Зеленський представив G20 "українську формулу миру": 10 пропозицій
Зеленський готується звернутися до учасників "саміту G19"
Останні новини
05:41
Літак НАТО відстежив ракету, яка потрапила в Польщу – ЗМІ
05:20
Ворожий флот з Чорного моря загрожує 20 "Калібрами" – ОК "Південь"
04:38
Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії
04:14
оновленоТрамп подав заявку на висування у президенти США і звернувся до прихильників
03:40
ЗСУ вдарили по позиціях ворога на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси – командування
02:50
оновленоБайден скликав екстрену зустріч зі світовими лідерами через вибухи в Польщі
02:16
Дуда: у нас поки немає інформації про те, хто саме запустив ракету по Польщі
02:14
Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів біля кордону з Україною – прем’єр
02:08
На Львівщину прилетіло 10 ворожих ракет, є постраждалий – ОВА
01:46
Вибухи в Польщі: Байден запевнив Дуду в повній підтримці
Усі новини...