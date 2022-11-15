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G20 все же готовит совместное заявление с осуждением российской агрессии – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 08:42

Группа двадцати по итогам саммита все же планирует издать совместное заявление, в котором упомянут осуждение российской агрессии – но не от имени всех стран.

Об этом сообщает AFP, по которым новость опубликовали другие западные СМИ, пишет "Европейская правда".

Собеседник из США сообщил журналистам на условиях анонимности, что совместное заявление все же готовится и что в нем будет в том числе осуждение российской агрессии. 

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"Думаю, вы увидите, что большинство членов G20 четко осуждают войну РФ в Украине, что они считают ее первоисточником огромных экономических и гуманитарных проблем в мире", – отметил он.

Чиновник не уточнил, сколько стран из "двадцатки" присоединятся к осуждению и как планируют оформить неединогласное осуждение российской агрессии в рамках заявления, если оно является общим – поскольку РФ также среди стран-участниц. 

Ранее похожую информацию получило немецкое агентство dpa - по данным от их источника, Россия готова согласиться с тем, что в итоговую декларацию саммита G20 будет включен пассаж с осуждением войны против Украины.

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Напомним, на саммите дистанционно выступил и президент Украины Владимир Зеленский. В речи он несколько раз упомянул группу как G19, "вычеркивая" из нее Россию, объяснил, почему для Украины неприемлем условный "Минск-3" и рассказал, какими Украина видит 10 шагов для завершения войны и решения созданных ею проблем. 

Какие решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.

Темы: G20войнаРосcияУкраина
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