Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка пояснила, чому росіяни обрали Генічеськ замість Херсона

Вівторок, 15 листопада 2022, 09:53

Росія після відступу з Херсона зробила азовське портове місто Генічеськ "тимчасовою столицею" окупованого регіону і, ймовірно, передислокує туди військові командні пункти.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російського командування, яке зміцнює свою оборону на півдні України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Генічеськ добре розташований для координації дій проти потенційних загроз як з боку Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для отримання підкріплень з Криму.

"В першу чергу він розташований поза зоною досяжності українських артилерійських систем, які завдали значної шкоди російським польовим командним пунктам", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що звільнення Херсона стало значним досягненням для України, але росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій, і за неї триватимуть важкі бої.

Підтримайте УП на Patreon

Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Вибухи в Польщі: Дуда обговорив ситуацію зі Столтенбергом і Байденом, скликає Раду нацбезпеки

інфографікаСитуація критична: Жителів Київщини готують до тривалих відключень електроенергії

Білий дім просить Конгрес про $37,7 млрд на підтримку України

Зеленський про ракети у Польщі: Це удар по колективній безпеці, треба діяти

Зеленський про ракетну атаку РФ: Це ляпас G20

У США підтверджують, що російські ракети перетинали територію Польщі, двоє загиблих - АР

Усі новини...
Останні новини
06:26
Блінкен обговорив з Кулебою обстріл української інфраструктури і вибух у Польщі
05:41
Літак НАТО відстежив ракету, яка потрапила в Польщу – ЗМІ
05:20
Ворожий флот з Чорного моря загрожує 20 "Калібрами" – ОК "Південь"
04:38
Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії
04:14
оновленоТрамп подав заявку на висування у президенти США і звернувся до прихильників
03:40
ЗСУ вдарили по позиціях ворога на лівому березі Дніпра і в районі Кінбурнської коси – командування
02:50
оновленоБайден скликав екстрену зустріч зі світовими лідерами через вибухи в Польщі
02:16
Дуда: у нас поки немає інформації про те, хто саме запустив ракету по Польщі
02:14
Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів біля кордону з Україною – прем’єр
02:08
На Львівщину прилетіло 10 ворожих ракет, є постраждалий – ОВА
Усі новини...