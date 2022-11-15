Британська розвідка пояснила, чому росіяни обрали Генічеськ замість Херсона

Росія після відступу з Херсона зробила азовське портове місто Генічеськ "тимчасовою столицею" окупованого регіону і, ймовірно, передислокує туди військові командні пункти.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російського командування, яке зміцнює свою оборону на півдні України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Генічеськ добре розташований для координації дій проти потенційних загроз як з боку Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для отримання підкріплень з Криму.

"В першу чергу він розташований поза зоною досяжності українських артилерійських систем, які завдали значної шкоди російським польовим командним пунктам", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що звільнення Херсона стало значним досягненням для України, але росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій, і за неї триватимуть важкі бої.