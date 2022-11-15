Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка пояснила, чому росіяни обрали Генічеськ замість Херсона

Вівторок, 15 листопада 2022, 08:53

Росія після відступу з Херсона зробила азовське портове місто Генічеськ "тимчасовою столицею" окупованого регіону і, ймовірно, передислокує туди військові командні пункти.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російського командування, яке зміцнює свою оборону на півдні України", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Зазначається, що Генічеськ добре розташований для координації дій проти потенційних загроз як з боку Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для отримання підкріплень з Криму.

"В першу чергу він розташований поза зоною досяжності українських артилерійських систем, які завдали значної шкоди російським польовим командним пунктам", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що звільнення Херсона стало значним досягненням для України, але росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій, і за неї триватимуть важкі бої.

ВІДЕО ДНЯ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: