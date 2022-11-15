Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка объяснила, почему россияне выбрали Геническ вместо Херсона

Вторник, 15 ноября 2022, 09:53

Россия после отступления из Херсона сделала азовский портовый город Геническ "временной столицей" оккупированного региона и, вероятно, передислоцирует туда военные командные пункты.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российского командования, которое укрепляет свою оборону на юге Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Геническ хорошо расположен для координации действий против потенциальных угроз как со стороны Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкреплений из Крыма.

"В первую очередь он находится вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли значительный ущерб российским полевым командным пунктам", - говорится в отчете.

Напомним, в Пентагоне заявили, что освобождение Херсона стало значительным достижением для Украины, но россияне, похоже, не собираются оставлять остальные оккупированные территории, и за нее будут продолжаться тяжелые бои.

Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Взрывы в Польше: Дуда обсудил ситуацию со Столтенбергом и Байденом, созывает Совет нацбезопасности

инфографикаСитуация критическая: Жителей Киевщины готовят к длительным отключениям электроэнергии

Белый дом просит Конгресс о $37,7 млрд на поддержку Украины

Зеленский о ракетах в Польше: Это удар по коллективной безопасности, надо действовать

Зеленский о ракетной атаке РФ: Это пощечина G20

В США подтверждают, что российские ракеты пересекали территорию Польши, двое погибших - АР

Все новости...
Последние новости
05:41
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу – СМИ
05:20
Вражеский флот из Черного моря угрожает 20 "Калибрами" – ОК "Юг"
04:38
Взрывы в Польше: Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты из России
04:14
Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США и обратился к сторонникам
03:40
ВСУ ударили по позициям врага на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы – командование
02:50
ОбновленоБайден созвал экстренную встречу с мировыми лидерами из-за взрывов в Польше
02:16
Дуда: у нас пока нет информации о том, кто именно запустил ракету по Польше
02:14
Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов у границы с Украиной - премьер
02:08
На Львовщину прилетело 10 вражеских ракет, есть пострадавший – ОВА
01:46
Взрывы в Польше: Байден заверил Дуду в полной поддержке
Все новости...