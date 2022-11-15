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Британская разведка объяснила, почему россияне выбрали Геническ вместо Херсона

Вторник, 15 ноября 2022, 08:53

Россия после отступления из Херсона сделала азовский портовый город Геническ "временной столицей" оккупированного региона и, вероятно, передислоцирует туда военные командные пункты.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российского командования, которое укрепляет свою оборону на юге Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Геническ хорошо расположен для координации действий против потенциальных угроз как со стороны Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкреплений из Крыма.

"В первую очередь он находится вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли значительный ущерб российским полевым командным пунктам", - говорится в отчете.

Напомним, в Пентагоне заявили, что освобождение Херсона стало значительным достижением для Украины, но россияне, похоже, не собираются оставлять остальные оккупированные территории, и за нее будут продолжаться тяжелые бои.

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