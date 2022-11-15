Британская разведка объяснила, почему россияне выбрали Геническ вместо Херсона

Россия после отступления из Херсона сделала азовский портовый город Геническ "временной столицей" оккупированного региона и, вероятно, передислоцирует туда военные командные пункты.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российского командования, которое укрепляет свою оборону на юге Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Геническ хорошо расположен для координации действий против потенциальных угроз как со стороны Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкреплений из Крыма.

"В первую очередь он находится вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли значительный ущерб российским полевым командным пунктам", - говорится в отчете.

Напомним, в Пентагоне заявили, что освобождение Херсона стало значительным достижением для Украины, но россияне, похоже, не собираются оставлять остальные оккупированные территории, и за нее будут продолжаться тяжелые бои.