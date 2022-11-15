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Гайдай: Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини

Ірина БалачукВівторок, 15 листопада 2022, 10:16
Фото ілюстративне зі сторінки Генштабу ЗСУ у Facebook

На території Луганської області відбуваються важкі бої, але українські захисники поступово просуваються ближче до великих міст області, зокрема, до Рубіжного і Кремінної.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram та в ефірі національного марафону

Пряма мова Гайдая: "Доволі запеклі і важкі бої відбуваються зараз на Луганщині. Але в місцевих пабліках ми читаємо про те, що місцеві жителі чують вже достатньо голосно бої біля великих міст – і в Рубіжному, і в Кремінній. Це говорить про те, що лінія фронту потрохи просувається до наших великих міст".

Деталі: Голова ОВА додав, що ЗСУ не можуть дуже швидко просуватися на Луганщині, бо ворогу вдалося трохи підготуватися там – "вони зробили оборонні споруди, позаривались там, встигли підтягнути резерви".

За словами Гайдая, окупантів в області дуже багато і, не попри те, що це недосвідчені солдати, вони все одно несуть смертельну небезпеку.

Також сповільнює просування ЗСУ те, що всі території заміновані.

Гайдай додав, що Луганська земля завалена трупами росіян – неосвічені свіжомобілізовані не можуть пережити більше одного бою. Тіла загиблих окупанти не забирають, більше того – вони іноді залишають і поранених.

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Однак попри великі втрати росіяни продовжують стягувати резерви на Луганщину, підсумував голова ОВА.

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Теми: Луганська областьвійнаокупація
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