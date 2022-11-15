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Гайдай: Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини

Ірина БалачукВівторок, 15 листопада 2022, 09:16
Гайдай: Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини
Фото ілюстративне зі сторінки Генштабу ЗСУ у Facebook

На території Луганської області відбуваються важкі бої, але українські захисники поступово просуваються ближче до великих міст області, зокрема, до Рубіжного і Кремінної.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram та в ефірі національного марафону

Пряма мова Гайдая: "Доволі запеклі і важкі бої відбуваються зараз на Луганщині. Але в місцевих пабліках ми читаємо про те, що місцеві жителі чують вже достатньо голосно бої біля великих міст – і в Рубіжному, і в Кремінній. Це говорить про те, що лінія фронту потрохи просувається до наших великих міст".

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Деталі: Голова ОВА додав, що ЗСУ не можуть дуже швидко просуватися на Луганщині, бо ворогу вдалося трохи підготуватися там – "вони зробили оборонні споруди, позаривались там, встигли підтягнути резерви".

За словами Гайдая, окупантів в області дуже багато і, не попри те, що це недосвідчені солдати, вони все одно несуть смертельну небезпеку.

Також сповільнює просування ЗСУ те, що всі території заміновані.

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Гайдай додав, що Луганська земля завалена трупами росіян – неосвічені свіжомобілізовані не можуть пережити більше одного бою. Тіла загиблих окупанти не забирають, більше того – вони іноді залишають і поранених.

Однак попри великі втрати росіяни продовжують стягувати резерви на Луганщину, підсумував голова ОВА.

Теми: Луганська областьвійнаокупація
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