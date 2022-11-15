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Гайдай: Линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганщины

Ирина БалачукВторник, 15 ноября 2022, 09:16
Гайдай: Линия фронта приближается к крупным оккупированным городам Луганщины
Фото иллюстративное со страницы Генштаба ВСУ в Facebook

На территории Луганской области происходят тяжелые бои, но украинские защитники постепенно продвигаются ближе к крупным городам области, в частности, к Рубежному и Кременной.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram и в эфире национального марафона

Прямая речь Гайдая: "Довольно ожесточенные и тяжелые бои происходят сейчас на Луганщине. Но в местных пабликах мы читаем о том, что местные жители слышат уже достаточно громко бои возле крупных городов – и в Рубежном, и в Кременной. Это говорит о том, что линия фронта понемногу продвигается к нашим крупным городам".

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Детали: Глава ОВА добавил, что ВСУ не могут очень быстро продвигаться на Луганщине, потому что врагу удалось немного подготовиться там – "они сделали оборонительные сооружения, позарывались там, успели подтянуть резервы".

По словам Гайдая, оккупантов в области очень много и, несмотря на то, что это неопытные солдаты, они все равно несут смертельную опасность.

Также замедляет продвижение ВСУ и то, что все территории заминированы.

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Гайдай добавил, что Луганская земля завалена трупами россиян – необразованные свежемобилизованные не могут пережить более одного боя. Тела погибших оккупанты не забирают, более того – они иногда оставляют и раненых.

Однако несмотря на большие потери россияне продолжают стягивать резервы на Луганщину, подытожил глава ОВА.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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