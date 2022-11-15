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Росія не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді – ОП

Ірина БалачукВівторок, 15 листопада 2022, 10:34
Михайло Подоляк. Фото ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія має програти війну, понести покарання і пройти політтрансформацію – вона не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію".

Деталі: Представник ОП зазначив, що чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі.

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Теми: Офіс президентаРосіявійна
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