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Росія не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді – ОП

Ірина БалачукВівторок, 15 листопада 2022, 09:34
Росія не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді – ОП
Михайло Подоляк. Фото ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія має програти війну, понести покарання і пройти політтрансформацію – вона не може продовжувати існувати у нинішньому вигляді.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію".

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Деталі: Представник ОП зазначив, що чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі.

Теми: Офіс президентаРосіявійна
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