Россия не может продолжать существовать в нынешнем виде – ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия должна проиграть войну, понести наказание и пройти политтрансформацию – она не может продолжать существовать в нынешнем виде.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Не надо бояться правды. Россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами. Россия должна проиграть, быть наказана за пренебрежение международным правом и пройти политтрансформацию".

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Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію. Чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 15, 2022

Детали: Представитель ОП отметил, что чем раньше все это поймут, тем меньше будет жертв в дальнейшем.