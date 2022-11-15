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Россия не может продолжать существовать в нынешнем виде – ОП

Ирина БалачукВторник, 15 ноября 2022, 09:34
Россия не может продолжать существовать в нынешнем виде – ОП
Михаил Подоляк. Фото ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия должна проиграть войну, понести наказание и пройти политтрансформацию – она не может продолжать существовать в нынешнем виде.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Не надо бояться правды. Россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами. Россия должна проиграть, быть наказана за пренебрежение международным правом и пройти политтрансформацию".

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Детали: Представитель ОП отметил, что чем раньше все это поймут, тем меньше будет жертв в дальнейшем.

Темы: Офис президентаРосcиявойна
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