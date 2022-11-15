Населення Землі досягло 8 мільярдів людей – ООН

Населення планети Земля вже досягло 8 мільярдів людей, згідно з підрахунками Організації Об'єднаних Націй та Фонду народонаселення ООН.

Джерело: сайти ООН (UN) і Фонду народонаселення ООН (UNFPA)

Дослівно ООН: "Прогнозується, що 15 листопада 2022 року чисельність населення світу досягне 8 мільярдів, а Індія випередить Китай як найбільш густонаселена країна у 2023 році, згідно з прогнозами World Population Prospects 2022, опублікованими сьогодні у Всесвітній день народонаселення".

Пряма мова генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша: "Цьогорічний Всесвітній день народонаселення припадає на знаменний рік, коли ми очікуємо народження восьмимільярдного жителя Землі. Це нагода відзначити наше розмаїття, визнати нашу загальну людяність і захопитися досягненнями в галузі охорони здоров’я, які дозволили збільшити тривалість життя та різко знизити материнську та дитячу смертність.

У той же час це нагадування про нашу спільну відповідальність за турботу про нашу планету та момент для роздумів про те, де ми все ще не виконуємо своїх зобов’язань один перед одним".

Деталі: Населення планети зростає найнижчими темпами з 1950 року, впавши нижче 1% у 2020 році.

Останні прогнози ООН показують, що населення світу може зрости приблизно до 8,5 мільярдів у 2030 році та до 9,7 мільярдів у 2050 році, а піку приблизно в 10,4 мільярда людей досягти протягом 2080-х років і залишатися на цьому рівні до 2100 року.

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У World Population Prospects 2022 також зазначено, що за останні десятиліття у багатьох країнах народжуваність помітно впала. На сьогодні дві третини світового населення проживає в країні чи регіоні, де народжуваність за все життя нижча за 2,1 народження на жінку, що приблизно відповідає рівню, необхідному для нульового зростання в довгостроковій перспективі для населення з низькою смертністю.

Прогнозується, що населення 61 країни або регіону зменшиться на 1% або більше в період між 2022 і 2050 роками через стабільно низький рівень народжуваності та, в деяких випадках, високий рівень еміграції.

Більше половини прогнозованого зростання світового населення до 2050 року буде зосереджено у восьми країнах: Демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах і Об’єднаній Республіці Танзанія. Очікується, що країни Африки на південь від Сахари внесуть більше половини очікуваного приросту до 2050 року.

Заступник генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань Лю Чженьмінь вказав на зв’язок між зростанням населення та сталим розвитком: "Швидке зростання населення ускладнює викорінення бідності, боротьбу з голодом і недоїданням, а також розширення охоплення систем охорони здоров’я та освіти".

Водночас, досягнення Цілей сталого розвитку, особливо тих, що стосуються охорони здоров’я, освіти та гендерної рівності, сприятиме зниженню рівня народжуваності та уповільненню глобального зростання населення додав він..

У більшості країн Африки на південь від Сахари, а також у деяких частинах Азії та Латинської Америки та Карибського басейну частка населення працездатного віку (від 25 до 64 років) зростає завдяки нещодавньому скороченню народжуваності.

Прогнозується, що частка світового населення у віці 65 років і старше зросте з 10% у 2022 році до 16% у 2050 році. Очікується, що на той момент кількість людей у віці 65 років і старше в усьому світі буде більш ніж удвічі більшою за кількість дітей віком до 5 років і приблизно такою ж, як кількість дітей віком до 12 років.

Глобальна очікувана тривалість життя при народженні досягла 72,8 років у 2019 році, майже на 9 років покращившись із 1990 року. Прогнозується, що подальше скорочення смертності призведе до середнього глобального довголіття близько 77,2 років у 2050 році. Однак у 2021 році очікувана тривалість життя для найменш розвинених країни відстали на 7 років від середньосвітового показника.

Пандемія COVID-19 вплинула на всі три компоненти зміни населення. Глобальна очікувана тривалість життя при народженні в 2021 році впала до 71,0 року. У деяких країнах послідовні хвилі пандемії могли призвести до короткочасного скорочення кількості вагітностей і пологів, але для багатьох країн мало доказів впливу, зазначають в ООН.