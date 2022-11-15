Население Земли достигло 8 миллиардов человек – ООН

Население планеты Земля уже достигло 8 миллиардов человек согласно подсчетам Организации Объединенных Наций и Фонда народонаселения ООН.

Источник: сайты ООН (UN) и Фонда народонаселения ООН (UNFPA)

Дословно ООН: "Прогнозируется, что 15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8 миллиардов, а Индия опередит Китай как наиболее густонаселенная страна в 2023 году, согласно прогнозам World Population Prospects 2022, опубликованным сегодня во Всемирный день народонаселения".

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Прямая речь генсекретаря ООН Антониу Гутерреша: "Всемирный день народонаселения в этом году приходится на знаменательный год, когда мы ожидаем рождения восьмимиллиардного жителя Земли. Это возможность отметить наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения, которые позволили увеличить продолжительность жизни и резко снизить материнскую и младенческую смертность.

В то же время это напоминание о нашей общей ответственности за заботу о нашей планете и момент для размышлений о том, где мы все еще не выполняем своих обязательств друг перед другом".

Детали: Население планеты растет самыми низкими темпами с 1950 года, упав ниже 1% в 2020 году.

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Последние прогнозы ООН показывают, что население мира может вырасти примерно до 8,5 миллиарда в 2030 году и до 9,7 миллиарда в 2050 году, а пика примерно в 10,4 миллиарда человек достичь в течение 2080-х годов и оставаться на этом уровне до 2100 года.

В World Population Prospects 2022 также отмечено, что за последние десятилетия во многих странах рождаемость заметно упала. На сегодняшний день две трети мирового населения проживает в стране или регионе, где рождаемость за всю жизнь ниже 2,1 рождения на женщину, которая примерно соответствует уровню, необходимому для нулевого роста в долгосрочной перспективе для населения с низкой смертностью.

Прогнозируется, что население 61 страны или региона уменьшится на 1% или более в период между 2022 и 2050 годами из-за стабильно низкого уровня рождаемости и, в некоторых случаях, высокого уровня эмиграции.

Более половины прогнозируемого роста мирового населения к 2050 году будут сосредоточены в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания. Ожидается, что страны Африки южнее Сахары внесут более половины ожидаемого прироста к 2050 году.

Заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь указал на связь между ростом населения и устойчивым развитием: "Быстрый рост населения затрудняет искоренение бедности, борьбу с голодом и недоеданием, а также расширение охвата систем здравоохранения и образования".

В то же время, достижение Целей устойчивого развития, особенно касающихся здравоохранения, образования и гендерного равенства, будет способствовать снижению уровня рождаемости и замедлению глобального роста населения.

В большинстве стран Африки южнее Сахары, а также в некоторых частях Азии и Латинской Америки и Карибского бассейна доля населения трудоспособного возраста (от 25 до 64 лет) растет благодаря недавнему сокращению рождаемости.

Прогнозируется, что доля мирового населения в возрасте 65 лет и старше возрастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году. Ожидается, что на тот момент количество людей в возрасте 65 лет и старше во всем мире будет более чем вдвое больше количества детей в возрасте до 5 лет и примерно таким же, как количество детей в возрасте до 12 лет.

Глобальная ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла 72,8 лет в 2019 году, став почти на 9 лет дольше с 1990 года. Прогнозируется, что дальнейшее сокращение смертности приведет к среднему глобальному долголетию около 77,2 лет в 2050 году. Однако в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни для наименее развитых стран отстала на 7 лет от среднемирового показателя.

Пандемия COVID-19 повлияла на все три компонента смены населения. Глобальная ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году упала до 71 года. В некоторых странах последовательные волны пандемии могли привести к кратковременному сокращению количества беременностей и родов, но для многих стран мало доказательств влияния, отмечают в ООН.