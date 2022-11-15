Буданов розповів про проєкт з "Повернись живим": "Black box" знизить наступ Росії

Головне управління розвідки Міноборони повідомило про реалізацію чергового проєкту спільно з Фондом "Повернись живим" – його вартість становить 40 мільйонів гривень, і він допоможе знижувати наступальний потенціал Росії.

Джерело: ГУР МОУ з посиланням на начальника розвідки генерал-майора Кирила Буданова у Telegram

Пряма мова Буданова: "З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо "Black box", завдав Росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога".

Деталі: У ГУР зазначили, що у жовтні благодійники придбали та передали розвідці обладнання, здатне знизити наступальний потенціал Росії.

Повідомляється, що "Black box" – не єдиний спільний проект Головного управління розвідки та Фонду "Повернись живим".

Зокрема, влітку благодійники передали розвідці комплекс Bayraktar TB2 (три ударні безпілотники, система повітряного зв’язку та мобільний комплекс наземного управління) загальною вартістю 16,5 млн доларів.

Читайте також: Ті, що купили "Байрактар". Як насправді працює фонд "Повернись живим"

ВІДЕО ДНЯ

Допомогти фонду "Повернись живим" можна за цим посиланням.