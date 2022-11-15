Буданов рассказал о проекте с "Вернись живым": "Black box" снизит наступление России

Главное управление разведки Минобороны сообщило о реализации очередного проекта совместно с Фондом "Вернись живым" – его стоимость составляет 40 миллионов гривен, и он поможет снижать наступательный потенциал России.

Источник: ГУР МОУ со ссылкой на начальника разведки генерал-майора Кирилла Буданова в Telegram

Прямая речь Буданова: "Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем "Black box", нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми неравнодушными украинцами мы и в дальнейшем будем влиять на боевую способность врага".

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Детали: В ГУР отметили, что в октябре благотворители приобрели и передали разведке оборудование, способное снизить наступательный потенциал России.

Сообщается, что "Black box" – не единственный совместный проект Главного управления разведки и Фонда "Вернись живым".

В частности, летом благотворители передали разведке комплекс Bayraktar TB2 (три ударных беспилотника, система воздушной связи и мобильный комплекс наземного управления) общей стоимостью 16,5 млн долларов.

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Помочь фонду "Вернись живым" можно по этой ссылке.