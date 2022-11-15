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Макрон закликав лідера Китаю підштовхувати Путіна до реальних переговорів з Україною

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 10:20

Президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та на зустрічі, серед іншого, просив його переконувати президента Росії Владіміра Путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни.

Як інформує BFMTV, про це повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда". 

"Еммануель Макрон просив Китай посприяти донесенню сигналів до президента Путіна з метою запобігти ескалації і з серйозними намірами повернутися за стіл переговорів", - зазначили у Єлисейському палаці. 

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У комюніке, опублікованому на сайті Єлисейського палацу, зазначають, що Макрон висловив глибоке занепокоєння намірами Росії продовжувати війну проти України і її глобальними наслідками, та сказав, що для подолання цих викликів потрібна тісна координація між Парижем і Пекіном. 

"Обидва лідери підтвердили повагу до територіальної цілісності й суверенітету України і погоджуються з необхідністю найшвидшої деескалації. Вони підтвердили рішучу позицію щодо запобігання застосуванню ядерної зброї. Президент Сі висловив підтримку ініціативам президента Франції задля досягнення миру", - зазначають у тексті.  

Також повідомили, що Макрон готовий вирушити з візитом до Китаю на початку 2023 року. Ця його зустріч з Сі Цзіньпіном була перша з листопада 2019 року. 

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Нагадаємо, лідер Китаю на полях саміту закликав до мирних переговорів з Україною, але не засудив вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський у дистанційному виступі на саміті пояснив, чому для України неприйнятний умовний "Мінськ-3" та розповів, якими Україна бачить 10 кроків для завершення війни і вирішення створених нею проблем. 

Теми: МакронПутінКитай
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