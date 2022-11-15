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Макрон призвал лидера Китая подталкивать Путина к реальным переговорам с Украиной

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 11:20

Президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита G20 встретился с лидером Китая Си Цзиньпином и на встрече, среди прочего, просил его убеждать президента России Владимира Путина подумать о реальных переговорах с Украиной для завершения войны.

Как информирует BFMTV, об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда". 

"Эммануэль Макрон просил Китай посодействовать донесению сигналов к президенту Путину с целью предотвратить деэскалацию и с серьезными намерениями вернуться за стол переговоров", - отметили в Елисейском дворце. 

В коммюнике, опубликованном на сайте Елисейского дворца, отмечается, что Макрон выразил глубокую обеспокоенность намерениями России продолжать войну против Украины и ее глобальными последствиями, и сказал, что для преодоления этих вызовов нужна тесная координация между Парижем и Пекином. 

"Оба лидера подтвердили уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины и соглашаются с необходимостью скорейшей деэскалации. Они подтвердили решительную позицию по предупреждению применения ядерного оружия. Президент Си выразил поддержку инициативам президента Франции для достижения мира", - отмечается в тексте.  

Также сообщили, что Макрон готов отправиться с визитом в Китай в начале 2023 года. Эта его встреча с Си Цзиньпином была первая с ноября 2019 года. 

Напомним, лидер Китая на полях саммита призвал к мирным переговорам с Украиной, но не осудил вторжение России.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины Владимир Зеленский в дистанционном выступлении на саммите объяснил, почему для Украины неприемлем условный "Минск-3", и рассказал, какими Украина видит 10 шагов для завершения войны и решения созданных ею проблем. 

Темы: МакронПутинКитай
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