Херсонщина: на лівому березі Дніпра ворог відходить вглиб на 15-20 км – Сили оборони півдня

Російські окупаційні війська на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ, але Сили півдня беруть під вогневий контроль логістику ворога.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Еспресо ТВ" 15 листопада

Пряма мова: "Гіпотетично вони можуть загрожувати (Херсону), тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти. У зв’язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо посунення вглиб від берега на 15-20 км".

Деталі: Гуменюк запевнила, що ЗСУ беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи противника, тому легкого підвезення резерів та боєприпасів для окупантів не буде.

За її словами, на правому ж березі Дніпра тривають стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, а це - понад 4870 квадратних кілометрів.