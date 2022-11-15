Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонщина: на лівому березі Дніпра ворог відходить вглиб на 15-20 км – Сили оборони півдня

Валентина РоманенкоВівторок, 15 листопада 2022, 11:31
скриншот з мапи Deep State

Російські окупаційні війська на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ, але Сили півдня беруть під вогневий контроль логістику ворога.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Еспресо ТВ" 15 листопада

Пряма мова: "Гіпотетично вони можуть загрожувати (Херсону), тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти. У зв’язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо посунення вглиб від берега на 15-20 км".

Деталі: Гуменюк запевнила, що ЗСУ беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи противника, тому легкого підвезення резерів та боєприпасів для окупантів не буде.

За її словами, на правому ж березі Дніпра тривають стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, а це - понад 4870 квадратних кілометрів.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW повідомив, чому Росія сповільнить обстріли інфраструктури України

Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії

Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом і Байденом, скликає Раду нацбезпеки

інфографікаСитуація критична: Жителів Київщини готують до тривалих відключень електроенергії

Білий дім просить Конгрес про $37,7 млрд на підтримку України

Зеленський про ракети у Польщі: Це удар по колективній безпеці, треба діяти

Усі новини...
Пригожин вважає, що "вагнерівця" зі скандального відео стратило ЦРУ
Пентагон: Росіяни не збираються залишати решту окупованої України, будуть важкі бої
Лавров образився, що Зеленський не слухає порад Заходу
Окупанти заявили, що їхня "адміністрація" залишила Нову Каховку
Останні новини
08:13
У Нікополі росіяни поцілили у десять приватних будинків
07:54
AP: у США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО
07:47
У боях за Майорськ ворожий батальйон втратив понад 50% складу – штаб
07:32
ЗСУ за добу вразили 14 районів зосередження ворога – зведення
07:14
ISW повідомив, чому Росія сповільнить обстріли інфраструктури України
06:26
Блінкен обговорив з Кулебою обстріли української інфраструктури і вибух у Польщі
05:41
Літак НАТО відстежив ракету, яка потрапила в Польщу – ЗМІ
05:20
Ворожий флот з Чорного моря загрожує 20 "Калібрами" – ОК "Південь"
04:38
Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії
04:14
оновленоТрамп подав заявку на висування у президенти США і звернувся до прихильників
Усі новини...