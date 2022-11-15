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Херсонщина: на лівому березі Дніпра ворог відходить вглиб на 15-20 км – Сили оборони півдня

Валентина РоманенкоВівторок, 15 листопада 2022, 10:31
Херсонщина: на лівому березі Дніпра ворог відходить вглиб на 15-20 км – Сили оборони півдня
скриншот з мапи Deep State

Російські окупаційні війська на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ, але Сили півдня беруть під вогневий контроль логістику ворога.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Еспресо ТВ" 15 листопада

Пряма мова: "Гіпотетично вони можуть загрожувати (Херсону), тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо чим відповісти. У зв’язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо посунення вглиб від берега на 15-20 км".

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Деталі: Гуменюк запевнила, що ЗСУ беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи противника, тому легкого підвезення резерів та боєприпасів для окупантів не буде.

За її словами, на правому ж березі Дніпра тривають стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, а це - понад 4870 квадратних кілометрів.

Теми: Херсонська областьвійна
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