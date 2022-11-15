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Херсонщина: на левом берегу Днепра враг отходит вглубь на 15-20 км - Силы обороны юга

Валентина РоманенкоВторник, 15 ноября 2022, 10:31
Херсонщина: на левом берегу Днепра враг отходит вглубь на 15-20 км - Силы обороны юга
скриншот с карты Deep State

Российские оккупационные войска на Херсонщине продвигаются вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра, чтобы обезопаситься от обстрелов ВСУ, но Силы юга берут под огневой контроль логистику врага.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо ТВ" 15 ноября

Прямая речь: "Гипотетически они могут угрожать (Херсону), потому что расстояние позволяет использовать различные виды оружия, но мы тоже не стоим на месте и используем контрбатарейную борьбу, также имеем чем ответить. В связи с чем наблюдается определенная активность вражеских войск на левом берегу Днепра по продвижению вглубь от берега на 15-20 км".

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Детали: Гуменюк заверила, что ВСУ берут под огневой контроль логистические наземные пути противника, поэтому легкого подвоза резервов и боеприпасов для оккупантов не будет.

По ее словам, на правом же берегу Днепра продолжаются стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях, а это - более 4870 квадратных километров.

Темы: Херсонская областьвойна
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