З березня до лікарень у Європі перевезли понад 1400 українських пацієнтів

З березня 2022 року за підтримки Євросоюзу на лікування до країн Європи перевезли понад 1400 українських пацієнтів.

Про це повідомили у представництві ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

1400 людей перевезли до приймаючих лікарень у загалом 18 європейських країнах.

Перевезення часто відбувається через лікарню-хаб у польському Жешуві, який відкрився 1 вересня - пацієнти тимчасово перебувають там та отримують необхідний догляд перед відправленням до приймаючої лікарні. Іноді евакуаційні спецлітаки - які двічі на тиждень забезпечує Норвегія - вирушають за одним пацієнтом. Так, нещодавно літак прилітав спеціально за 3-місячним немовлям.

За два з половиною місяці, відколи Єврокомісія оголосила про відкриття евакуаційного центру у Жешуві, кількість перевезених до Європи пацієнтів з України зросла приблизно на 300 осіб. На початок вересня повідомляли про загалом 1100 евакуйованих українських пацієнтів.