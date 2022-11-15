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З березня до лікарень у Європі перевезли понад 1400 українських пацієнтів

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 12:17

З березня 2022 року за підтримки Євросоюзу на лікування до країн Європи перевезли понад 1400 українських пацієнтів.

Про це повідомили у представництві ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

1400 людей перевезли до приймаючих лікарень у загалом 18 європейських країнах. 

Перевезення часто відбувається через лікарню-хаб у польському Жешуві, який відкрився 1 вересня  - пацієнти тимчасово перебувають там та отримують необхідний догляд перед відправленням до приймаючої лікарні. Іноді евакуаційні спецлітаки - які двічі на тиждень забезпечує Норвегія -  вирушають за одним пацієнтом. Так, нещодавно літак прилітав спеціально за 3-місячним немовлям.

За два з половиною місяці, відколи Єврокомісія оголосила про відкриття евакуаційного центру у Жешуві, кількість перевезених до Європи пацієнтів з України зросла приблизно на 300 осіб. На початок вересня повідомляли про загалом 1100 евакуйованих українських пацієнтів. 

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Теми: арміяЄвропа
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