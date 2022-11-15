Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З березня до лікарень у Європі перевезли понад 1400 українських пацієнтів

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 11:17

З березня 2022 року за підтримки Євросоюзу на лікування до країн Європи перевезли понад 1400 українських пацієнтів.

Про це повідомили у представництві ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

1400 людей перевезли до приймаючих лікарень у загалом 18 європейських країнах. 

Реклама:

Перевезення часто відбувається через лікарню-хаб у польському Жешуві, який відкрився 1 вересня  - пацієнти тимчасово перебувають там та отримують необхідний догляд перед відправленням до приймаючої лікарні. Іноді евакуаційні спецлітаки - які двічі на тиждень забезпечує Норвегія -  вирушають за одним пацієнтом. Так, нещодавно літак прилітав спеціально за 3-місячним немовлям.

За два з половиною місяці, відколи Єврокомісія оголосила про відкриття евакуаційного центру у Жешуві, кількість перевезених до Європи пацієнтів з України зросла приблизно на 300 осіб. На початок вересня повідомляли про загалом 1100 евакуйованих українських пацієнтів. 

Теми: арміяЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
армія
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: