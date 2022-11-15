Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

С марта в больницы в Европе перевезли более 1400 украинских пациентов

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 11:17

С марта 2022 года при поддержке Евросоюза на лечение в страны Европы перевезли более 1400 украинских пациентов.

Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

1400 человек перевезли в принимающие больницы в целом 18 европейских странах. 

Реклама:

Перевозка часто происходит через больницу-хаб в польском Жешуве, который открылся 1 сентября - пациенты временно находятся там и получают необходимый уход перед отправкой в принимающую больницу. Иногда эвакуационные спецсамолеты - которые дважды в неделю обеспечивает Норвегия - отправляются за одним пациентом. Так, недавно самолет прилетал специально за 3-месячным младенцем.

За два с половиной месяца, с тех пор как Еврокомиссия объявила об открытии эвакуационного центра в Жешуве, количество перевезенных в Европу пациентов из Украины выросло примерно на 300 человек. На начало сентября сообщалось о в целом 1100 эвакуированных украинских пациентов. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: армияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
армия
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: