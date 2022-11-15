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С марта в больницы в Европе перевезли более 1400 украинских пациентов

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 12:17

С марта 2022 года при поддержке Евросоюза на лечение в страны Европы перевезли более 1400 украинских пациентов.

Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

1400 человек перевезли в принимающие больницы в целом 18 европейских странах. 

Перевозка часто происходит через больницу-хаб в польском Жешуве, который открылся 1 сентября - пациенты временно находятся там и получают необходимый уход перед отправкой в принимающую больницу. Иногда эвакуационные спецсамолеты - которые дважды в неделю обеспечивает Норвегия - отправляются за одним пациентом. Так, недавно самолет прилетал специально за 3-месячным младенцем.

За два с половиной месяца, с тех пор как Еврокомиссия объявила об открытии эвакуационного центра в Жешуве, количество перевезенных в Европу пациентов из Украины выросло примерно на 300 человек. На начало сентября сообщалось о в целом 1100 эвакуированных украинских пациентов. 

Темы: армияЕвропа
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