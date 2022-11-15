РФ обстрілює прикордоння: в результаті прильотів артилерії поранено 3 людей на Сумщині

Російські загарбники обстрілювали українське прикордоння 14 листопада із застосуванням БПЛА, мінометів, ствольної та реактивної артилерії: пошкоджено інфраструктуру, троє людей отримали поранення.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Деталі: Під ворожим вогнем опинилися 6 громад Сумщини, Золочівська громада Харківської області, що на межі з Сумщиною, й Семенівська громада Чернігівщини.

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Зокрема у першій половині дня загарбники з району російського населеного пункту Тьоткіно накрили один з населених пунктів Ворожбянської громади вогнем зі ствольної артилерії, пролунало два десятки вибухів.

Внаслідок артобстрілу пошкоджене одне із підприємств, троє людей отримали поранення.

У Середино-Будській громаді через обстріли реактивною артилерією пошкоджено оселі мирних мешканців, магазин та газогін. Наслідки можна побачити на фото, оприлюднених прикордонниками.