Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ обстрілює прикордоння: в результаті прильотів артилерії поранено 3 людей на Сумщині

Валентина РоманенкоВівторок, 15 листопада 2022, 11:28
РФ обстрілює прикордоння: в результаті прильотів артилерії поранено 3 людей на Сумщині
фото ДПСУ

Російські загарбники обстрілювали українське прикордоння 14 листопада із застосуванням БПЛА, мінометів, ствольної та реактивної артилерії: пошкоджено інфраструктуру, троє людей отримали поранення.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Деталі: Під ворожим вогнем опинилися 6 громад Сумщини, Золочівська громада Харківської області, що на межі з Сумщиною, й Семенівська громада Чернігівщини.

Реклама:

Зокрема у першій половині дня загарбники з району російського населеного пункту Тьоткіно накрили один з населених пунктів Ворожбянської громади вогнем зі ствольної артилерії, пролунало два десятки вибухів.

Внаслідок артобстрілу пошкоджене одне із підприємств, троє людей отримали поранення.

У Середино-Будській громаді через обстріли реактивною артилерією пошкоджено оселі мирних мешканців, магазин та газогін. Наслідки можна побачити на фото, оприлюднених прикордонниками.

ВІДЕО ДНЯ
 
 
 

Теми: Сумська областьвійнаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: