Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ обстреливает пограничье: в результате прилетов артиллерии ранены 3 человека на Сумщине

Валентина РоманенкоВторник, 15 ноября 2022, 12:28
фото ГПСУ

Российские захватчики обстреливали украинское пограничье 14 ноября с применением БПЛА, минометов, ствольной и реактивной артиллерии: повреждена инфраструктура, три человека получили ранения.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Детали: Под вражеским огнем оказались 6 общин Сумщины, Золочевская громада Харьковской области, что на границе с Сумщиной, и Семеновская община Черниговщины.

В частности, в первой половине дня захватчики из района российского населенного пункта Теткино накрыли один из населенных пунктов Ворожбянской общины огнем из ствольной артиллерии, прозвучало два десятка взрывов.

В результате артобстрела повреждено одно из предприятий, три человека получили ранения.

В Середино-Будской общине из-за обстрелов реактивной артиллерией повреждены дома мирных жителей, магазин и газопровод. Последствия можно увидеть на фото, обнародованных пограничниками.

 
 
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьвойнаПограничная служба
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

AP: в США имеют предварительные оценки, что на территории Польши упала ракета украинской ПВО

ISW сообщил, почему Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины

Взрывы в Польше: Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты из России

Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом, созывает Совет нацбезопасности

инфографикаСитуация критическая: Жителей Киевщины готовят к длительным отключениям электроэнергии

Белый дом просит Конгресс о $37,7 млрд на поддержку Украины

Все новости...
Сумская область
Россияне сбросили с вертолета взрывчатку и выпустили 8 ракет по Сумщине
Россияне обстреляли предприятие на Сумщине в рабочее время, есть раненые
В Херсонской области продолжаются обстрелы, на левом берегу оккупантов тоже становится меньше – ОВА
Последние новости
08:51
Директор ЦРУ во время ракетных ударов во вторник был в Киеве и встретился с Зеленским – СМИ
08:48
Лидеры НАТО и G7 осудили массированный удар РФ по украинской инфраструктуре
08:34
В Орловской области РФ заявили о подрыве нефтебазы беспилотником
08:13
В Никополе россияне попали в десять частных домов
07:54
AP: в США имеют предварительные оценки, что на территории Польши упала ракета украинской ПВО
07:47
В боях за Майорск вражеский батальон потерял более 50% состава - штаб
07:32
ВСУ за сутки поразили 14 районов сосредоточения врага – сводка
07:14
ISW сообщил, почему Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины
06:26
Блинкен обсудил с Кулебой обстрелы украинской инфраструктуры и взрыв в Польше
05:41
Самолет НАТО отследил ракету, которая попала в Польшу – СМИ
Все новости...