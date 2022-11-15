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РФ обстреливает пограничье: в результате прилетов артиллерии ранены 3 человека на Сумщине

Валентина РоманенкоВторник, 15 ноября 2022, 11:28
РФ обстреливает пограничье: в результате прилетов артиллерии ранены 3 человека на Сумщине
фото ГПСУ

Российские захватчики обстреливали украинское пограничье 14 ноября с применением БПЛА, минометов, ствольной и реактивной артиллерии: повреждена инфраструктура, три человека получили ранения.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Детали: Под вражеским огнем оказались 6 общин Сумщины, Золочевская громада Харьковской области, что на границе с Сумщиной, и Семеновская община Черниговщины.

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В частности, в первой половине дня захватчики из района российского населенного пункта Теткино накрыли один из населенных пунктов Ворожбянской общины огнем из ствольной артиллерии, прозвучало два десятка взрывов.

В результате артобстрела повреждено одно из предприятий, три человека получили ранения.

В Середино-Будской общине из-за обстрелов реактивной артиллерией повреждены дома мирных жителей, магазин и газопровод. Последствия можно увидеть на фото, обнародованных пограничниками.

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Темы: Сумская областьвойнаПограничная служба
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