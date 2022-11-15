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"Здавали" патріотів: СБУ затримала двох поплічниць росіян на Луганщині

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 15 листопада 2022, 11:43
Здавали патріотів: СБУ затримала двох поплічниць росіян на Луганщині
Затримання, фото з пресслужби СБУ

Служба безпеки затримала на деокупованій Луганщині двох жінок, які зливали окупантам дані про українських патріотів та переселенців, а потім намагалися втертися в довіру до українських військових.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією спецслужби, під час російської окупації частини Луганщини вони "здавали" ворогу адреси українських патріотів і допомагали у "розквартируванні" окупаційних угруповань в оселях місцевих жителів. Крім цього, вони забезпечили харчування для особового складу і запропонували їм власні домівки у селищі Невське Сватівського району.

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В якості "нагороди" жінки отримали "особливий статус" і можливість безперешкодно переміщуватись на захопленій території регіону. Після звільнення населеного пункту вони залишились у селищі та намагалися втертися в довіру до українських військових – їх затримала СБУ.

 

Жінкам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обидвом загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Теми: СБУЛуганська областьокупація
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