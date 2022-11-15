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"Сдавали" патриотов: СБУ задержала двух пособниц россиян на Луганщине

Татьяна ЛозовенкоВторник, 15 ноября 2022, 11:43
Сдавали патриотов: СБУ задержала двух пособниц россиян на Луганщине
Задержание, фото из пресс-службы СБУ

Служба безопасности задержала на деоккупированной Луганщине двух женщин, которые сливали оккупантам данные об украинских патриотах и переселенцах, а затем пытались втереться в доверие к украинским военным.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По информации спецслужбы, во время российской оккупации части Луганщины они "сдавали" врагу адреса украинских патриотов и помогали в "расквартировании" оккупационных группировок в домах местных жителей. Кроме этого, они обеспечили питание для личного состава и предложили им собственные дома в поселке Невское Сватовского района.

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В качестве "награды" женщины получили "особый статус" и возможность беспрепятственно перемещаться на захваченной территории региона.

После освобождения населенного пункта они остались в поселке и пытались втереться в доверие к украинским военным – их задержала СБУ.

 

Женщинам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обеим грозит наказание до 12 лет заключения.

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Темы: СБУЛуганская областьоккупация
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