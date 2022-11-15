На Київщині можливі вибухи: працюватимуть сапери
Вівторок, 15 листопада 2022, 11:56
15 листопада у Вишгородському районі Київської області пройдуть навчання саперів, мешканців області попередили про можливі вибухи.
Джерело: Київська обласна військово-цивільна адміністрація у Telegram
Дослівно: "У Вишгородському районі сьогодні, 15 листопада, працюють сапери.
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Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів".
Деталі: Через роботу саперів в деяких громадах області можна буде почути звуки вибухів.
Адміністрація області закликала жителів області зберігати спокій та в разі повітряної тривоги спускатися в укриття.
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