На Київщині можливі вибухи: працюватимуть сапери

Фото ілюстративне з сайту ДСНС: українські сапери працюють у полі

15 листопада у Вишгородському районі Київської області пройдуть навчання саперів, мешканців області попередили про можливі вибухи.

Джерело: Київська обласна військово-цивільна адміністрація у Telegram

Дослівно: "У Вишгородському районі сьогодні, 15 листопада, працюють сапери.

Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів".

Деталі: Через роботу саперів в деяких громадах області можна буде почути звуки вибухів.

Адміністрація області закликала жителів області зберігати спокій та в разі повітряної тривоги спускатися в укриття.