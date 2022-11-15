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В Киевской области возможны взрывы: будут работать саперы

"Украинская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 12:56
Фото иллюстративное из сайта ГСЧС: украинские саперы работают в поле

15 ноября в Вышгородском районе Киевской области пройдут учения саперов, жителей области предупредили о возможных взрывах.

Источник: Киевская областная военно-гражданская администрация в Telegram 

Дословно: "В Вышгородском районе сегодня, 15 ноября, работают саперы.

Среди запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов".

Детали: Из-за работы саперов в некоторых громадах области можно будет услышать звуки взрывов.

Администрация области призвала жителей области сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги спускаться в укрытие.

Темы: Киевская областьвзрывГСЧС
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