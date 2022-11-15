В Киевской области возможны взрывы: будут работать саперы
Вторник, 15 ноября 2022, 11:56
15 ноября в Вышгородском районе Киевской области пройдут учения саперов, жителей области предупредили о возможных взрывах.
Источник: Киевская областная военно-гражданская администрация в Telegram
Дословно: "В Вышгородском районе сегодня, 15 ноября, работают саперы.
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Среди запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов".
Детали: Из-за работы саперов в некоторых громадах области можно будет услышать звуки взрывов.
Администрация области призвала жителей области сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги спускаться в укрытие.
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