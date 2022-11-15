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Байден і Ердоган обговорили на Балі український експорт зерна, теракт у Стамбулі

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 13:31

Президент США Джо Байден у вівторок провів коротку неоголошену зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту G20 на Балі.

Про зміст зустрічі повідомила пресслужба Білого дому, пише "Європейська правда".

Як наголошують західні ЗМІ, Білий дім не анонсував зустріч заздалегідь, а американським журналістам, які супроводжували Байдена на G20, не дозволили її висвітлювати.

Байден і Ердоган обговорили теракт у Стамбулі та міжнародні зусилля з експорту українського зерна, повідомили в Білому домі.

"Президент Байден висловив вдячність президентові Ердогану за його зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка, як вони обоє погодилися, має вирішальне значення для підвищення глобальної продовольчої безпеки в умовах війни з Росією, і що ініціатива має бути продовжена", - заявили у Білому домі.

Крім того, Байден висловив "глибоке співчуття" президентові Ердогану та народу Туреччини у зв'язку з актами насильства в Стамбулі і чітко дав зрозуміти, що "ми підтримуємо нашого союзника НАТО", додали у пресслужбі.

Уряд Туреччини звинуватив у теракті в Стамбулі, що стався у неділю, курдське угруповання "Робітнича партія Курдистану" (РПК), яке заперечує свою причетність. У понеділок міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу відмовився приймати співчуття від посольства США, заявивши, що Вашингтон допомагає озброювати курдських бойовиків на півночі Сирії.

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Ще одним чутливим питанням, яке обговорили Байден та Ердоган, стала "тісна координація" щодо НАТО. Як відомо, Туреччина зараз блокує заявки на членство Фінляндії та Швеції в Альянсі.

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Теми: БайденЕрдоганзерно
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