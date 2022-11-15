Байден и Эрдоган обсудили на Бали украинский экспорт зерна и теракт в Стамбуле

Президент США Джо Байден во вторник провел короткую необъявленную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 на Бали.

О содержании встречи сообщила пресс-служба Белого дома, пишет "Европейская правда".

Как отмечают западные СМИ, Белый дом не анонсировал встречу заранее, а американским журналистам, которые сопровождали Байдена на G20, не позволили ее освещать.

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Байден и Эрдоган обсудили теракт в Стамбуле и международные усилия по экспорту украинского зерна, сообщили в Белом доме.

"Президент Байден выразил благодарность президенту Эрдогану за его усилия по восстановлению Черноморской зерновой инициативы, которая, как они оба согласились, имеет решающее значение для повышения глобальной продовольственной безопасности в условиях войны с Россией, и что инициатива должна быть продолжена", - заявили в Белом доме.

Кроме того, Байден выразил "глубокое сочувствие" президенту Эрдогану и народу Турции в связи с актами насилия в Стамбуле и четко дал понять, что "мы поддерживаем нашего союзника по НАТО", добавили в пресс-службе.

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Правительство Турции обвинило в теракте в Стамбуле, произошедшем в воскресенье, курдскую группировку "Рабочая партия Курдистана" (РПК), которая отрицает свою причастность. В понедельник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу отказался принимать соболезнования от посольства США, заявив, что Вашингтон помогает вооружать курдских боевиков на севере Сирии.

Еще одним чувствительным вопросом, который обсудили Байден и Эрдоган, стала "тесная координация" по НАТО. Как известно, Турция сейчас блокирует заявки на членство Финляндии и Швеции в Альянсе.