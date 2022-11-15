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Кремль не визнає резолюцію ООН про виплату компенсацій Україні: назвав "грабунком"

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 13:33

Росія виступає категорично проти резолюції Генеральної асамблеї ООН про відшкодування Україні збитків, завданих повномасштабною агресією.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"Природно, організатори цього процесу намагаються завершити грабіж наших золотовалютних резервів, які були абсолютно незаконним чином заблоковані. Власне, це формалізація цього грабежу з використанням майданчика ООН. Рішення це не є юридично зобов'язуючим, так ми до нього і будемо ставитися. Категорично проти цього", - сказав Пєсков.

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Він зазначив, що "Росія робитиме все, що можливо", для недопущення вилучення заморожених російських активів.

"На тлі абсолютного нехтування в останні пів року всіх основ і правил приватної власності, міжнародного права тощо, звичайно, превалюють такі рейдерські методи захоплення. Усе це ми будемо враховувати при визначенні нашої подальшої лінії", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН на спеціальній сесії ухвалила резолюцію, в якій міститься заклик до Росії відшкодувати збитки, завдані повномасштабною агресією.

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14 країн разом з Росією проголосували проти резолюції, серед них Китай та Сербія.

Ще у вересні стало відомо, що Україна лобіює в ГА ООН ухвалення резолюції, яка стане основою для створення міжнародного механізму компенсації, який може призвести до арешту російських державних активів за кордоном на суму до $300 мільярдів.

Теми: РосіярепараціїООНвійна
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