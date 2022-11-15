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Кремль не признает резолюцию ООН о выплате компенсаций Украине: назвал "грабежом"

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 13:33

Россия выступает категорически против резолюции Генеральной ассамблеи ООН о возмещении Украине ущерба, нанесенного полномасштабной агрессией.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

"Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были абсолютно незаконным образом заблокированы. Собственно, это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение это не является юридически обязывающим, так мы к нему и будем относиться. Категорически против этого", - сказал Песков.

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Он отметил, что "Россия будет делать все, что возможно", для недопущения изъятия замороженных российских активов.

"На фоне абсолютного пренебрежения в последние полгода всеми основами и правилами частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении нашей дальнейшей линии", - сказал Песков.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией.

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14 стран вместе с Россией проголосовали против резолюции, среди них Китай и Сербия.

Еще в сентябре стало известно, что Украина лоббирует в ГА ООН принятие резолюции, которая станет основой для создания международного механизма компенсации, что может привести к аресту российских государственных активов за рубежом на сумму до $300 миллиардов.

Темы: РосcиярепарацииООНвойна
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