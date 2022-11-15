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Росія після відходу з Херсона веде в Україні оборонну операцію

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 13:50

Росія після відходу з Херсона веде в Україні оборонну операцію.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у вівторок західний посадовець, повідомило агентство Reuters.

Його заява пролунала після того, як президент Володимир Зеленський пообіцяв повернути під український контроль всю окуповану територію. Зеленський відвідав Херсон у понеділок і заявив, що будь-яка мирна угода має передбачати виведення всіх російських військ із території України.

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"Зрозуміло, що на цей момент російська окупація України - це оборонна операція", - сказав чиновник на умовах анонімності.

За його словами, виведення російських військ із Херсона було відносно впорядкованим. Водночас заяви Росії про виведення 30 000 військовослужбовців, ймовірно, є перебільшенням, сказав посадовець. За оцінками, це число наближалося до 20 000 осіб.

Посадовець очікує, що ситуація на полі бою наступного року буде загалом статичною.

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"Якщо люди очікують на розвал сил з обох сторін, ми не бачимо нічого, що вказувало б на це з цього моменту і до кінця року. Жодна зі сторін не перебуває в такому стані, щоб її сили зазнали колапсу", - сказав чиновник.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що звільнення Херсона стало значним досягненням для України, але росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій, і за неї триватимуть важкі бої.

Президент США Джо Байден вважає звільнення Херсону суттєвою перемогою України.

Теми: ХерсонвійнаРосія
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