Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія після відходу з Херсона веде в Україні оборонну операцію

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 14:50

Росія після відходу з Херсона веде в Україні оборонну операцію.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у вівторок західний посадовець, повідомило агентство Reuters.

Його заява пролунала після того, як президент Володимир Зеленський пообіцяв повернути під український контроль всю окуповану територію. Зеленський відвідав Херсон у понеділок і заявив, що будь-яка мирна угода має передбачати виведення всіх російських військ із території України.

"Зрозуміло, що на цей момент російська окупація України - це оборонна операція", - сказав чиновник на умовах анонімності.

За його словами, виведення російських військ із Херсона було відносно впорядкованим. Водночас заяви Росії про виведення 30 000 військовослужбовців, ймовірно, є перебільшенням, сказав посадовець. За оцінками, це число наближалося до 20 000 осіб.

Посадовець очікує, що ситуація на полі бою наступного року буде загалом статичною.

"Якщо люди очікують на розвал сил з обох сторін, ми не бачимо нічого, що вказувало б на це з цього моменту і до кінця року. Жодна зі сторін не перебуває в такому стані, щоб її сили зазнали колапсу", - сказав чиновник.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що звільнення Херсона стало значним досягненням для України, але росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій, і за неї триватимуть важкі бої.

Президент США Джо Байден вважає звільнення Херсону суттєвою перемогою України.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ХерсонвійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно

G20 у спільній заяві "більшістю" засудила війну РФ проти України

Директор ЦРУ під час ракетних ударів у вівторок був у Києві та зустрівся із Зеленським – ЗМІ

AP: у США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО

ISW повідомив, чому Росія сповільнить обстріли інфраструктури України

Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії

Усі новини...
Херсон
До СІЗО повернули третину вʼязнів, яких випустили росіяни в Херсоні
"Укрпошта" повертається до Херсона: у вівторок відкривають перші два відділення
Відновили зв'язок у Чорнобаївці, в Херсоні невдовзі запрацює точка Wi-Fi
Останні новини
11:22
За 8 місяців великої війни Україна відбила 1300 кібератак – Зеленський до G20
11:20
Падіння ракети у Польщі: Повітряні сили України будуть максимально сприяти розслідуванню
11:18
На звільнену Херсонщину повертається світло
11:09
Прем’єр Нідерландів: Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього – ракетні удари РФ по Україні
11:00
Курс валют на 16 листопада: як гривня відреагувала на масований обстріл
10:53
СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно
10:45
Убитий на камеру боєць ПВК "Вагнер" добровільно пішов на обмін – Подоляк
10:43
ЄС наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі - ЗМІ
10:32
Заклади освіти на Київщині знову працюватимуть дистанційно
10:30
Як держава захищає людей від себе. Робочий день офісу омбудсмена під час війни
Усі новини...