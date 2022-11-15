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Операция России в Украине теперь носит оборонительный характер - западный чиновник

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 13:50

Россия после ухода из Херсона ведет в Украине оборонительную операцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил во вторник западный чиновник, сообщило агентство Reuters.

Его заявление прозвучало после того, как президент Владимир Зеленский пообещал вернуть под украинский контроль всю оккупированную территорию. Зеленский посетил Херсон в понедельник и заявил, что любое мирное соглашение должно предусматривать вывод всех российских войск с территории Украины.

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"Понятно, что на данный момент российская оккупация Украины - это оборонительная операция", - сказал чиновник на условиях анонимности.

По его словам, вывод российских войск из Херсона был относительно упорядоченным. В то же время, заявления России о выводе 30 000 военнослужащих, вероятно, является преувеличением, сказал чиновник. По оценкам, это число приближалось к 20 000 человек.

Чиновник ожидает, что ситуация на поле боя в следующем году будет в целом статичной.

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"Если люди ожидают развала сил с обеих сторон, мы не видим ничего, что указывало бы на это с этого момента и до конца года. Ни одна из сторон не находится в таком состоянии, чтобы ее силы подверглись коллапсу", - сказал чиновник.

Напомним, в Пентагоне заявили, что освобождение Херсона стало значительным достижением для Украины, но россияне, похоже, не собираются оставлять остальные оккупированные территории, и за нее будут продолжаться тяжелые бои.

Президент США Джо Байден считает освобождение Херсона существенной победой Украины.

Темы: ХерсонвойнаРосcия
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