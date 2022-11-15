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СБУ закликала мешканців Херсонщини й Миколаївщини здавати колаборантів

Валентина РоманенкоВівторок, 15 листопада 2022, 14:52

Служба безпеки України закликає українців повідомляти про зрадників і колаборантів на Миколаївщині та Херсонщині.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Співробітники СБУ проводять активні стабілізаційні заходи на щойно деокупованих територіях. Вони необхідні для викриття ворожих агентів, зрадників і колаборантів, а також – щоб задокументувати всі злочини загарбників, зазначають у спецслужбі.

Таким чином СБУ збирає якісну доказову базу, яка дозволить притягнути винних до відповідальності. У цій роботі дуже важливі свідчення місцевих мешканців.

Якщо ви маєте інформацію про пособників ворога, а також інтернет-агентів, які "зливають" агресору важливі дані або поширюють у соцмережах контент на його підтримку, використовуйте чат-бот.

Якщо ви маєте інформацію про позиції або переміщення ворожої техніки, пишіть на чат-боти: Служби безпеки України та Міністерства цифрової трансформації

Крім того, на території Херсонської та Миколаївської областей працюють окремі гарячі лінії, куди можна повідомляти всю інформацію про зрадників і колаборантів, які допомагали ворогу під час окупації, у телефонному режимі:

ВІДЕО ДНЯ

Херсонська область: +38 068 132 98 76

Миколаївська область: + 38 051 253 22 23

Також в СБУ працює загальноукраїнська гаряча лінія: 0 800 501 482, е-mail: callcenter@ssu.gov.ua

Дослівно: "Ваша інформація буде одразу передана на опрацювання. Анонімність гарантуємо. Захищаємо Україну разом!".

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Теми: СБУХерсонська областьМиколаївська область
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