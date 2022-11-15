СБУ призвала жителей Херсонщины и Николаевщины сдавать коллаборационистов

Служба безопасности Украины призывает украинцев сообщать о предателях и коллаборационистах на Николаевщине и Херсонщине.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сотрудники СБУ проводят активные стабилизационные мероприятия на только что деоккупированных территориях. Они необходимы для разоблачения вражеских агентов, предателей и коллаборационистов, а также - чтобы задокументировать все преступления захватчиков, отмечают в спецслужбе.

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Таким образом СБУ собирает качественную доказательную базу, которая позволит привлечь виновных к ответственности. В этой работе очень важны показания местных жителей.

Если вы располагаете информацией о пособниках врага, а также интернет-агентов, которые "сливают" агрессору важные данные или распространяют в соцсетях контент в его поддержку, используйте чат-бот.

Если у вас есть информация о позициях или перемещении вражеской техники, пишите на чат-боты: Службы безопасности Украины и Министерства цифровой трансформации

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Кроме того, на территории Херсонской и Николаевской областей работают отдельные горячие линии, куда можно сообщать всю информацию о предателях и коллаборационистах, которые помогали врагу во время оккупации, в телефонном режиме:

Херсонская область: +38 068 132 98 76

Николаевская область: + 38 051 253 22 23

Также в СБУ работает всеукраинская горячая линия: 0 800 501 482, е-mail: callcenter@ssu.gov.ua

Дословно: "Ваша информация будет сразу передана на обработку. Анонимность гарантируем. Защищаем Украину вместе!".