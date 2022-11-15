Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти бояться, що ЗСУ дійдуть до Бердянська і Крим стане вразливим

Олена РощінаВівторок, 15 листопада 2022, 15:03
Колаборант Володимир Рогов, фото РИА Новости

Колаборант з окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов заявив, що у разі виходу української армії до Азовського моря в районі Бердянська окупований Крим та лінії постачань російських підрозділів опиняться під загрозою.

Джерело: колаборант Володимир Рогов, який називає себе "представником місцевої адміністрації" Запоріжжя, ТАСС

Пряма мова: "Вихід до Бердянська дозволяє не лише розсікти, перекрити сухопутний коридор у Крим, дорогу з "великої" Росії через "республіки" Донбасу, Запорізьку та Херсонську області, не просто позбавити російське угруповання в Херсонській області постачання боєприпасів, а населення – постачання продуктів харчування, ліків, паливно-мастильних матеріалів, але й дає можливість взяти під обстріл майже весь Крим.

Крим буде просто накритий далекобійними системами, що поставляються Україні Заходом, включаючи Кримський міст, зробивши Крим непридатним для життя без постачання продуктів харчування та всього необхідного для мирного населення".

Деталі: Як переконує Рогов, "це – не просто плани ЗСУ, їх чітко озвучували їхні американські куратори, це програма-максимум, неодноразово озвучена Зеленським на нарадах у Генштабі".

13 листопада, на тлі виходу окупантів ыз Херсона, Рогов стверджував, що протягом одного-двох тижнів очікується перекидання до 40 тисяч військовослужбовців ЗСУ на запорізький напрямок, що погіршить становище загарбників.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Запорізька областьБердянськКримвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада: встановлює всіх поіменно

G20 у спільній заяві "більшістю" засудила війну РФ проти України

Директор ЦРУ під час ракетних ударів у вівторок був у Києві та зустрівся із Зеленським – ЗМІ

AP: у США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО

ISW повідомив, чому Росія сповільнить обстріли інфраструктури України

Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії

Усі новини...
Запорізька область
Знеструмлена майже вся окупована частина Запорізької області – мер Мелітополя
ЗСУ вразили пункт управління росіян поблизу Енергодара і штаб на Херсонщині – Генштаб
Росіяни укріплюють позиції на лівому березі Херсонщини та в Запорізькій області – Генштаб
Останні новини
11:42
У Києві засудили чоловіка, який фотографував під спідницею пасажирку метро
11:40
Повітряні сили порахували точну кількість ракет, випущених Росією 15 листопада
11:40
Британська розвідка розповіла про стан дамби Каховського водосховища після відступу РФ
11:35
Заради своєї безпеки: ОП просить Європу "закрити небо" над Україною
11:33
Укренерго застосував планові відключення у всіх областях: також вводять аварійні
11:22
За 8 місяців війни з Росією Україна відбила 1300 кібератак – Зеленський до G20
11:20
Падіння ракети у Польщі: Повітряні сили України будуть максимально сприяти розслідуванню
11:18
На звільнену Херсонщину повертається світло
11:09
Прем’єр Нідерландів: Чия б ракета не впала у Польщі, причина цього – ракетні удари РФ по Україні
11:00
Курс валют на 16 листопада: як гривня відреагувала на масований обстріл
Усі новини...