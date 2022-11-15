Окупанти бояться, що ЗСУ дійдуть до Бердянська і Крим стане вразливим

Колаборант з окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов заявив, що у разі виходу української армії до Азовського моря в районі Бердянська окупований Крим та лінії постачань російських підрозділів опиняться під загрозою.

Джерело: колаборант Володимир Рогов, який називає себе "представником місцевої адміністрації" Запоріжжя, ТАСС

Пряма мова: "Вихід до Бердянська дозволяє не лише розсікти, перекрити сухопутний коридор у Крим, дорогу з "великої" Росії через "республіки" Донбасу, Запорізьку та Херсонську області, не просто позбавити російське угруповання в Херсонській області постачання боєприпасів, а населення – постачання продуктів харчування, ліків, паливно-мастильних матеріалів, але й дає можливість взяти під обстріл майже весь Крим.

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Крим буде просто накритий далекобійними системами, що поставляються Україні Заходом, включаючи Кримський міст, зробивши Крим непридатним для життя без постачання продуктів харчування та всього необхідного для мирного населення".

Деталі: Як переконує Рогов, "це – не просто плани ЗСУ, їх чітко озвучували їхні американські куратори, це програма-максимум, неодноразово озвучена Зеленським на нарадах у Генштабі".

13 листопада, на тлі виходу окупантів ыз Херсона, Рогов стверджував, що протягом одного-двох тижнів очікується перекидання до 40 тисяч військовослужбовців ЗСУ на запорізький напрямок, що погіршить становище загарбників.