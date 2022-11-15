Окупанти бояться, що ЗСУ дійдуть до Бердянська і Крим стане вразливим

Колаборант з окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов заявив, що у разі виходу української армії до Азовського моря в районі Бердянська окупований Крим та лінії постачань російських підрозділів опиняться під загрозою.

Джерело: колаборант Володимир Рогов, який називає себе "представником місцевої адміністрації" Запоріжжя, ТАСС

Пряма мова: "Вихід до Бердянська дозволяє не лише розсікти, перекрити сухопутний коридор у Крим, дорогу з "великої" Росії через "республіки" Донбасу, Запорізьку та Херсонську області, не просто позбавити російське угруповання в Херсонській області постачання боєприпасів, а населення – постачання продуктів харчування, ліків, паливно-мастильних матеріалів, але й дає можливість взяти під обстріл майже весь Крим.

Крим буде просто накритий далекобійними системами, що поставляються Україні Заходом, включаючи Кримський міст, зробивши Крим непридатним для життя без постачання продуктів харчування та всього необхідного для мирного населення".

Деталі: Як переконує Рогов, "це – не просто плани ЗСУ, їх чітко озвучували їхні американські куратори, це програма-максимум, неодноразово озвучена Зеленським на нарадах у Генштабі".

13 листопада, на тлі виходу окупантів ыз Херсона, Рогов стверджував, що протягом одного-двох тижнів очікується перекидання до 40 тисяч військовослужбовців ЗСУ на запорізький напрямок, що погіршить становище загарбників.