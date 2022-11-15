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Оккупанты бояться, что ВСУ дойдут до Бердянска и Крым станет уязвим

Елена РощинаВторник, 15 ноября 2022, 14:03
Оккупанты бояться, что ВСУ дойдут до Бердянска и Крым станет уязвим
Коллаборант Владимир Рогов, фото РИА Новости

Коллаборант с оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в случае выхода украинской армии к Азовскому морю в районе Бердянска оккупированный Крым и линии снабжения российских подразделений окажутся под угрозой.

Источник: коллаборант Владимир Рогов, который называет себя "представителем местной администрации" Запорожья, ТАСС

Прямая речь: "Выход к Бердянску позволяет не только рассечь, перекрыть сухопутный коридор в Крым, дорогу из "большой" России через "республики" Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области, не просто лишить российскую группировку в Херсонской области поставок боеприпасов, а население – поставок продуктов питания, лекарств, горюче-смазочных материалов, но и дает возможность взять под обстрел почти весь Крым.

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Крым будет просто накрыт дальнобойными системами, поставляемыми Украине Западом, включая Крымский мост, сделав Крым непригодным для жизни без поставок продуктов питания и всего необходимого для мирного населения".

Детали: Как убеждает Рогов, "это – не просто планы ВСУ, их четко озвучивали их американские кураторы, это программа-максимум, не раз озвученная Зеленским на совещаниях в Генштабе".

13 ноября, на фоне отхода оккупантов из Херсона, Рогов утверждал, что в течение одной-двух недель ожидается переброска до 40 тысяч военнослужащих ВСУ на запорожское направление, что ухудшит положение захватчиков.

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Темы: Запорожская областьБердянскКрымвойна
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