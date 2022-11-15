Президент Сербії сфотографувався у чеченському одязі з радником Кадирова

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся в Белграді з радником лідера Чечні Рамзана Кадирова Турком Даудовим, від якого отримав у подарунок національний одяг чеченців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На своїй Instagram-сторінці Даудов заявив, що Сербія продемонструвала свою підтримку Росії, у зв’язку з чим Рамзан Кадиров особисто попросив його "висловити свою повагу, і передати, що багатовікові братні відносини Росії та Сербії в черговий раз показали свою міцність".

За словами Даудова, Вучич відповів, що "російський народ нам братній народ, і багатовікова історія це неодноразово доводила. Тому російсько-сербські відносини не зруйнувати ні під яким тиском".

Наприкінці зустрічі Даудов подарував президенту Сербії чеченську національну бурку та папаху. Вучич одягнув подарунок і сфотографувався в ньому.

Александар Вучич у національному одязі чеченців Фото: Instagram Турка Даудова

Сербія та її президент Александар Вучич утримуються від запровадження санкцій проти Росії через війну в Україні. Однак, підтримати санкції для Сербії означає приєднання країни до ЄС та рух вперед до розвитку.

При цьому президент Вучич намагається вести подвійну гру і з колективним Заходом, і з РФ, і з населенням країни. Більше читайте у статті. Примус до санкцій: чому Сербії все складніше дотримуватися нейтралітету на користь РФ.