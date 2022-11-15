Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Сербии сфотографировался в чеченской одежде с советником Кадырова

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 15:08
Президент Сербии с советником Кадырова. Фото из Instagram Турка Даудова

Президент Сербии Александар Вучич встретился в Белграде с советником лидера Чечни Рамзана Кадырова Турком Даудовым, от которого получил в подарок национальную одежду чеченцев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На своей Instagram-странице Даудов заявил, что Сербия продемонстрировала свою поддержку России, в связи с чем Рамзан Кадыров лично попросил его "выразить свое уважение и передать, что многовековые братские отношения России и Сербии в очередной раз показали свою прочность".

По словам Даудова, Вучич ответил, что "российский народ нам братский народ, и многовековая история это неоднократно доказывала. Потому российско-сербские отношения не разрушить ни под каким давлением".

В конце встречи Даудов подарил президенту Сербии чеченскую национальную бурку и папаху. Вучич надел подарок и сфотографировался в нем.

 
Александар Вучич в национальной одежде чеченцев
Фото: Instagram Турка Даудова

Сербия и ее президент Александар Вучич воздерживаются от введения санкций против России из-за войны в Украине. Однако поддержать санкции для Сербии означает присоединение страны к ЕС и движение вперед к развитию.

При этом президент Вучич пробует вести двойную игру и с коллективным Западом, и с РФ, и с народом страны. Больше читайте в статье: Принуждение к санкциям: почему Сербии все сложнее придерживаться нейтралитета в пользу РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Воздушные силы посчитали точное количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября

СБУ сообщила, кто мог запускать ракеты по Украине 15 ноября: устанавливает всех поименно

G20 в совместном заявлении "большинством" осудила войну РФ против Украины

Директор ЦРУ во время ракетных ударов во вторник был в Киеве и встретился с Зеленским – СМИ

AP: в США имеют предварительные оценки, что на территории Польши упала ракета украинской ПВО

ISW сообщил, почему Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины

Все новости...
Последние новости
12:07
В Черном, Средиземном и Каспийском морях Россия держит более 100 ракет "Калибр" – ВМС
12:05
Цены на нефть выросли после инцидента с судном возле берегов Омана
12:04
Премьер Британии о ракете в Польше: этого бы не было, если бы не вторжение РФ в Украину
11:42
В Киеве осудили мужчину, который фотографировал под юбкой пассажирку метро
11:40
Воздушные силы посчитали точное количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября
11:40
Британская разведка рассказала о состоянии дамбы Каховского водохранилища после отступления РФ
11:35
Ради своей безопасности: ОП просит Европу "закрыть небо" над Украиной
11:33
Укрэнерго применил плановые отключения во всех областях: также вводят аварийные
11:22
За 8 месяцев войны с Россией Украина отразила 1300 кибератак – Зеленский к G20
11:20
Падение ракеты в Польше: Воздушные силы Украины будут максимально способствовать расследованию
Все новости...