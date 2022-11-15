Президент Сербии сфотографировался в чеченской одежде с советником Кадырова

Президент Сербии Александар Вучич встретился в Белграде с советником лидера Чечни Рамзана Кадырова Турком Даудовым, от которого получил в подарок национальную одежду чеченцев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На своей Instagram-странице Даудов заявил, что Сербия продемонстрировала свою поддержку России, в связи с чем Рамзан Кадыров лично попросил его "выразить свое уважение и передать, что многовековые братские отношения России и Сербии в очередной раз показали свою прочность".

По словам Даудова, Вучич ответил, что "российский народ нам братский народ, и многовековая история это неоднократно доказывала. Потому российско-сербские отношения не разрушить ни под каким давлением".

В конце встречи Даудов подарил президенту Сербии чеченскую национальную бурку и папаху. Вучич надел подарок и сфотографировался в нем.

Александар Вучич в национальной одежде чеченцев Фото: Instagram Турка Даудова

Сербия и ее президент Александар Вучич воздерживаются от введения санкций против России из-за войны в Украине. Однако поддержать санкции для Сербии означает присоединение страны к ЕС и движение вперед к развитию.

При этом президент Вучич пробует вести двойную игру и с коллективным Западом, и с РФ, и с народом страны. Больше читайте в статье: Принуждение к санкциям: почему Сербии все сложнее придерживаться нейтралитета в пользу РФ.