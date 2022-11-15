Німеччина заповнила газосховища напередодні зими

Рівень заповнення сховищ природного газу в Німеччині досягнув 100%.

Про це свідчать дані, опубліковані європейською асоціацією зберігання газу GIE, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Із цими запасами Німеччина може забезпечити газом всю країну на два місяці взимку.

За останньою інформацією, станом на ранок понеділка в сховищах було зареєстровано 245,44 терават-години природного газу. Це трохи вище від 100-відсоткової позначки в 245,39 терават-годин, що вказує на так званий об'єм робочого газу.

Для порівняння: у січні та лютому 2022 року, за даними Федерального мережевого агентства, у Німеччині загалом було спожито майже 227 терават-годин природного газу.

На рівні ЄС у понеділок вранці заповненість резервуарів була зафіксована на рівні 95,6%.

Як повідомлялося, Румунія напередодні зими має понад три мільярди кубометрів природного газу в сховищах, що є рекордною кількістю.

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Австрія змогла забезпечити собі річне споживання газу, розширюючи диверсифікацію поставок.

За даними Bloomberg, країни Європи накопичили більше газу, ніж їм потрібно, через різке збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою.