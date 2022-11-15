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Германия заполнила газохранилища в преддверии зимы

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 15:40

Уровень заполнения хранилищ природного газа в Германии достиг 100%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные европейской ассоциацией хранения газа GIE, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

С этими запасами Германия может обеспечить газом всю страну на два месяца зимой.

По последней информации, по состоянию на утро понедельника в хранилищах было зарегистрировано 245,44 тераватт-часа природного газа. Это немного выше 100-процентной отметки в 245,39 тераватт-часов, что указывает на так называемый объем рабочего газа. 

Для сравнения: в январе и феврале 2022 года, по данным Федерального сетевого агентства, в Германии в целом было потреблено почти 227 тераватт-часов природного газа.

На уровне ЕС в понедельник утром заполненность резервуаров была зафиксирована на уровне 95,6%.

Как сообщалось, Румыния накануне зимы имеет более трех миллиардов кубометров природного газа в хранилищах, что является рекордным количеством.

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Австрия смогла обеспечить себе годовое потребление газа, расширяя диверсификацию поставок.

По данным Bloomberg, страны Европы накопили больше газа, чем им нужно, из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно теплой погодой.

Темы: Германияэнергетика
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