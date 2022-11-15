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У Києві очікується перший сніг і похолодання

Ірина БалачукВівторок, 15 листопада 2022, 15:40
Фото ілюстративне. Скриншот з відео КМДА

Цього тижня у Києві та області очікується похолодання, перший сніг та ожеледиця.

Джерело: Київська міська адміністрація та Укргідрометцентр у Facebook

Дослівно КМДА: "​​За прогнозом синоптиків, перший сніг у столиці випаде цього четверга. Також снігопад прогнозують у п'ятницю. Температура повітря опуститься до -2 градусів. На дорогах очікується ожеледиця".

Деталі: За прогнозом Укргідрометцентру, у Київській області 16 листопада очікується хмарна погода, вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ місцями з мокрим снігом. У Києві вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ.

Вночі та вранці подекуди туман, вітер південно-західний з переходом на східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°.

17-18 листопада у столиці та області очікуються опади у вигляді дощу та снігу (в окремих районах можливий сніговий покрив заввишки 3-5 см); місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с; на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

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Також очікується поступове зниження температури вночі та вдень до 0-7° морозу.

У столичній адміністрації запевнили, що дорожники та спецтехніка готові боротися з ожеледицею та прибирати наслідки опадів.

Водночас у КМДА закликали водіїв змінити гуму на авто й бути обачними на дорогах, особливо в темний час доби. А пішоходів – носити світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв.

Для довідки: За даними КМДА, цього сезону дороги, мости й тротуари оброблятимуть піщано-соляною сумішшю, рідкими хлоридами та рідким природнім бішофітом. Прибиратимуть сніг та боротимуться з ожеледицею 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки.

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Теми: погодаКиїв
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