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В Киеве ожидается первый снег и похолодание

Ирина БалачукВторник, 15 ноября 2022, 15:40
Фото иллюстративное. Скриншот из видео КГГА

На этой неделе в Киеве и области ожидается похолодание, первый снег и гололедица.

Источник: Киевская городская администрация и Укргидрометцентр в Facebook

Дословно КГГА: "По прогнозу синоптиков, первый снег в столице выпадет в этот четверг. Также снегопад прогнозируют в пятницу. Температура воздуха опустится до -2 градусов. На дорогах ожидается гололедица".

Детали: По прогнозу Укргидрометцентра, в Киевской области 16 ноября ожидается облачная погода, ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь местами с мокрым снегом. В Киеве ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.

Ночью и утром местами туман, ветер юго-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 5-7°.

17-18 ноября в столице и области ожидаются осадки в виде дождя и снега (в отдельных районах возможен снежный покров высотой 3-5 см); местами налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с; на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

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Также ожидается постепенное снижение температуры ночью и днем до 0-7° мороза.

В столичной администрации заверили, что дорожники и спецтехника готовы бороться с гололедом и убирать последствия осадков.

В то же время в КГГА призвали водителей сменить резину на машинах и быть осмотрительными на дорогах, особенно в темное время суток. А пешеходов – носить светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей.

Для справки: По данным КГГА, в этом сезоне дороги, мосты и тротуары будут обрабатывать песчано-соляной смесью, жидкими хлоридами и жидким природным бишофитом. Бороться с гололедом и убирать снег будут 525 единиц основной и дополнительной спецтехники.

Темы: погодаКиев
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