РФ вдарила по критичній інфраструктурі Харкова, частина Львова також знеструмлена

Російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова, через що є проблеми з електроенергією, у Львові знеструмлена частина міста після вибухів.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий в Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram, мер Харкова Ігор Терехов в Telegram

Пряма мова Терехова: "Влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро"

Деталі: Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові чули звуки вибухів – частина міста без електроенергії.

Оновлено о 16:50: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточни, що росіяни завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району.