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РФ ударила по критической инфраструктуре Харькова, часть Львова также обесточена

Татьяна ЛозовенкоВторник, 15 ноября 2022, 16:32

Российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего есть проблемы с электроэнергией, во Львове также обесточена часть города после взрывов.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Попадание по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро" 

Детали: Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львове слышали звуки взрывов – часть города без электроэнергии. 

Обновлено в 16:50: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района.

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Темы: ХарьковЛьвовэлектроэнергиявзрыв
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