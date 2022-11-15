РФ ударила по критической инфраструктуре Харькова, часть Львова также обесточена
Российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего есть проблемы с электроэнергией, во Львове также обесточена часть города после взрывов.
Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь Терехова: "Попадание по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро"
Детали: Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львове слышали звуки взрывов – часть города без электроэнергии.
Обновлено в 16:50: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что россияне нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района.